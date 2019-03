Torsdag bekreftet PST at de har siktet Laila Anita Bertheussen, justisministerens samboer, for å ha tent på samboerens bil, natt til søndag 10. mars.

– Vi mistenker at siktede selv satt på brannen, og dermed gitt inntrykk av at brannen er påtent av én eller flere gjerningspersoner, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Trusselsituasjonen mot Tor Mikkel Wara begynte i desember. Da ble bilen forsøkt påtent, og ordet «rasist» ble tagget på både husveggen og bilen hans.

– Naturlig

Bilbrannen som Waras samboer er siktet for var den femte kjente trusselhendelsen rettet mot justisministeren siden desember.

I tillegg skal det ha funnet sted en rekke hendelser som ikke er kjent for offentligheten. Også de blir nå etterforsket av PST, etter det TV 2 kjenner til.

Bertheussen er foreløpig kun siktet for bilbrannen natt til søndag 10. mars.

– Hvordan stiller din klient seg til at politiet undersøker om hun kobles til de andre hendelsene?

– Det ser hun som helt naturlig og innlysende når de først har siktet henne for et av forholdene. Når de får oppklart de andre, kan det hjelpe også på siktelsen mot henne for det siste branntilfellet som hun ikke har erkjent straffskyld for, sier Bertheussen sin forsvarer, John Christian Elden, til TV 2.



– Redusert mistanke

PST opplyste i en Twitter-melding mandag at de ikke mener mistanken mot Waras samboer er svekket. Elden er imidlertid av en helt annen oppfatning.

PST bruker nå betydelige ressurser på å etterforske truslene mot Wara. Bertheussen erkjenner ikke forholdet, og stiller seg uforstående til siktelsen. Sentralt i etterforskningen er blant annet teknisk gjennomgang av beslagene. Mistankegrunnlaget for siktelsen er ikke svekket. — PST (@PSTnorge) March 18, 2019

– Mistanken mot min klient er fortsatt svak, og bygger på indisier alene. Mens PST mener at mistanken er den samme, mener jeg den er redusert, sier forsvareren.

I løpet av helgen har Kripos og PST foretatt en rekke beslag i justisminister Tor Mikkel Wara sitt hus. Undersøkelsene av beslagene kan ta flere uker.

Elden sier at det ikke er planlagt nye avhør, men at hans klient gjerne vil forklare seg dersom politiet har flere spørsmål.

– Som fornærmet i en straffesak har hun et godt samarbeid med politiet, og gir dem tilgang til alle opplysninger de måtte ha behov for, sier forsvareren videre.