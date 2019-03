Manchester United-stopper Victor Lindelöf har meldt forfall til landskampene mot Romania og Norge denne måneden.

Årsaken skal ha vært at kameraten John Guidetti ikke var med i Janne Anderssons landslagstropp, ifølge Fotbollskanalen.

Men den svenske landslagssjefen avfeier spekulasjonene på en pressekonferanse.

– Hadde årsaken til at du ikke ble med på landslaget var at kompisen ikke ble tatt ut, hadde jeg definitivt ikke hatt respekt for det, sier Andersson, gjengitt av Expressen.

Forfallet til Victor Lindelöf ble offisielt forklart med «personlige årsaker».

Andersson sier at han vanligvis ikke kommenterer spekulasjoner, men at han gjør et unntak med ryktene rundt Lindelöf.

– Jeg forholder meg til virkeligheten, ikke spekulasjoner, sier han.

Skuffet Guidetti

Landslagssjefen vil imidlertid ikke opplyse den egentlige årsaken til forfallet.

Andersson sier at han har hatt kontakt med Lindelöf tidligere, men at det definitive forfallet kom søndag.



Landslagssjefen bekrefter også at han har hatt «en kjempebra prat» med utelatte John Guidetti, som ifølge Andersson ikke deler hans syn i vrakingen til starten til starten på EM-kvalifiseringen.

SVARTE PÅ RYKTENE: Sveriges landslagssjef Janne Anderson. Foto: Claudio Bresciani/tt

– Han er skuffet over ikke å være med, men vi var stor respekt for hverandres roller, sier Andersson.

Flere forfall i forsvar

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det er gode nyheter for Norge at Lindelöf ikke er med til landskampen mot Norge.

– Det er positivt for Norge. Han har vært god for Sverige, vist fin utvikling i United og være en av de beste under Solskjær. Jeg tror Norge må kjempe med Sverige om andreplassen i gruppa, og da er selvsagt alt som svekker Sverige positivt for Norge, sier Mathisen.

En skade har gjort at også Leeds-forsvarer Pontus Jansson er ute av troppen til de kommende kampene i EM-kvalifiseringen, mens både Anton Tinnerholm og Sotitios Papagiannopoulos er hentet inn.