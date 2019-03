– Helse Møre og Romsdal har vært i kontakt med pårørende til kvinnen som ble behandlet ved Molde sjukehus for nedkjøling 19. februar. De ønsker ikke kontakt med media, men opplyser om at kvinnen er utskrevet fra sykehus og er i bedring, opplyser fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal.

TV 2 fortalte i går den oppsiktsvekkende historien fra Molde der ei kvinne ble sterkt nedkjølt ute 19. februar i år. Hun ble fraktet til sykehus, hvor hun senere ble erklært død, og politiet rutinemessig varslet.

Da politiet ankom sykehuset for å dokumentere dødsfallet, oppdaget politimannen og legen som var til stede at pasienten bevegde på seg og ga fra seg lyd.

– Jeg har ikke noen kommentarer til dette, sier politimannen til TV 2.

Det ble øyeblikkelig startet gjenoppliving av pasienten, som altså overlevde den dramatiske nedkjølingen og som nå er skrevet ut av sykehuset.

Statens helsetilsyn opprettet tilsynssak, men denne er allerede avsluttet uten flere tiltak i forhold til helseforetaket.

– Betyr det at det ikke har skjedd noe klandreverdig når en pasient er erklært død, men likevel ikke er det?

– Nei, det betyr ikke nødvendigvis at det ikke har skjedd noe klanderverdig, svarer avdelingsdirektør Brynhild Braut i Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet har sendt brev til kvinnen som ble bekreftet død, men som da fortsatt lever. Her beskriver de hendelsen som alvorlig.

– På bakgrunn av de opplysninger vi har mottatt, vurderer vi at det ikke er nødvendig å utføre stedlig tilsyn for å få saken tilstrekkelig belyst. Vi finner heller ikke at det er nødvendig med annen tilsynsmessig oppfølging i denne saken, men vi vil ta opplysningene med i vurderingsgrunnlaget i en annen tilsynssak mot Helse Møre og Romsdal som gjelder lignende forhold, heter det i brevet til pasienten.

Ubesvarte spørsmål

TV 2 har bedt Helse Møre og Romsdal (HMR) svare på en rekke spørsmål rundt hva som skjedde på sykehuset i forbindelse med at kvinnen ble erklært død, men likevel ikke var det.

​– På nåværende tidspunkt vil ikke HMR uttale seg nærmere om de øvrige spørsmålene TV 2 stiller. Det er et pågående arbeid internt i foretaket og opp mot Helsetilsynet som skal sikre en god oppfølging av saken, opplyser fagdirektør Torstein Hole.

Pasient- og brukerombud i Helse Møre og Romsdal opplyser til TV 2 at de foreløpig ikke har fått meldt inn denne saken fra pasienten som ble erklært død, eller fra kvinnens pårørende.