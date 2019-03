Kim (39) fikk skrekkelig beskjed i TV 2-program: – Jeg ble sengeliggende

Kim Ivanowitz (39) har ingen minner fra barndommen i Sør-Korea, men vet at den betyr mye.

Som fireåring ble han sendt på barnehjem, og deretter adoptert til Alta i Finnmark.

Sammen med TV 2-programmet Sporløs dro han for første gang tilbake til hjemlandet på jakt etter sine biologiske foreldre.

Ifølge samboeren Lena har Kim snakket mer og mer om det ukjente i Sør-Korea, spesielt etter at han selv ble far til to små jenter.

– Dette er det viktigste jeg kommer til å gjøre i livet mitt, utenom å være en god pappa, sier han i programmet.

Kom ti år for sent

I de 34 år gamle adopsjonspapirene har Kims biologiske far oppgitt slektsadressen, altså farens fødested. Ifølge Sporløs' lokale kontakt i landet, er det i Sør-Korea vanlig å være nært tilknyttet stedet man er født.

Etter å ha kommet i kontakt med en god venn av faren, får Kim den triste og overraskende beskjeden. Hans biologiske far døde av kreft for ti år siden. Kim var hans eneste barn.

– Jeg føler en sorg inne i meg nå. Samtidig som det er rart å sørge over en person jeg egentlig ikke kjenner (...) Det var jo den verst tenkelige beskjeden jeg kunne få, sa 39-åringen til TV-kameraet kort tid etter at han fikk dødsbudskapet.

Det viste seg at Kims biologiske far hadde vært en offiser i den Sør-Koreanske hæren. Han ligger gravlagt på Daejeon æresgravlund, hvor Kim fikk tatt et siste farvel.

Etter hjemkomsten har farens bortgang stadig dukket opp i tankene hans.

– Det er noe av det jeg har tenkt mest på. Jeg skulle gjerne hatt et bilde som jeg kunne sett på for å se om jeg ligner på han, sier Kim til TV 2.

Fant biologisk mor

Adopsjon er tabubelagt i Sør-Korea, og det er vanskelig å få ut privat informasjon fra rådhuset i byen Busan.

Likevel klarte Sporløs' lokale kontakt å få tak i navnet til Kims biologiske mor og bostedsadresse.

Da programleder og tolk dukket opp på døren, svarte hun at hun mer enn gjerne ville møte sønnen hun sist så for over 34 år siden. Med kamera på slep ble det et tårevått møte.

– Det å få møte henne i dag betyr egentlig alt i verden. Hele livet har jeg gått med «garden» oppe, og aldri kommet helt ut av skallet. Og det har jeg turt å slippe meg ut av for første gang i hele livet mitt på denne turen, sier han kort tid før møtet med biologisk mor.