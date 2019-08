John Arne Riise er blitt pappa for fjerde gang

Ekteparet John Arne Riise (38) og Louise Angelica Riise (29) er blitt foreldre til en gutt som skal hete Colin Riise.

Spente foreldre

Dette er parets første barn sammen. Fra før har John Arne tre barn fra to tidligere forhold.

Begge to har delt bilder fra fødestua på Instagram, og til Se og Hør sa den tidligere Liverpool-fotballspilleren følgende:

– Vi er vanvittig glade. Dette betyr endeløst mye for Louise og meg.

Babynyheten ble avslørt i januar, og da uttalte paret at det gledet seg enormt mye til denne opplevelsen.

Flyttet til Tønsberg

Paret giftet seg i Oslo i 2014. Dette er John Arne Riises tredje ekteskap.

I 2016 og 2017 var paret en del av TV 2-dokuserien Bloggerne. Til TV-kameraene var de åpne om at de drømte om å få barn sammen.

Ekteparet har bodd i både Oslo, Ålesund, London, India og Kypros i løpet av de siste årene. Nylig kjøpte de en luksusvilla i Tønsberg.

Riise la opp som fotballspiller i 2017, og tidligere i år jobbet han som sportsdirektør i en fotballklubb på Malta. For en stund siden avslørte han til TV 2 at han drømmer om å jobbe med en norsk fotballklubb i fremtiden.

– Planen og drømmen er selvfølgelig etterhvert å begynne i Norge. Ta over et lag og etterhvert et lag i utlandet også, sa Riise tidligere i år.