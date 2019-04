Erik Grytnes (39) og Maria Bjørndal (36), som er kjent fra TV 2-programmet Jakten på kjærligheten, har fått barn.

Det skriver Grytnes på sin Instagram-profil og lørdag bekrefter paret nyheten overfor TV 2.

– Vår fineste Peder kom til verden torsdag 11. april. Akkurat passe stor, han fyller seg selv helt! Vi føler oss velsignet som får være mamma og pappa til en så herlig gutt. Vi angrer ikke på at vi meldte oss på Jakten på kjærligheten på TV 2, sier de i en kommentar.

Fant kjærligheten på TV

Det ble full klaff for bonden Erik og frieren Maria i 2017-sesongen av Jakten på kjærligheten.

De to fant kjærligheten foran TV-kameraene sommeren 2017, og etter innspillingen planla de å flytte sammen på hans gård i Andebu.

– Det er alltid en lykke når ekte kjærlighet oppstår i Jakten på kjærligheten. Det er målet med konseptet hver sesong at par finner hverandre og blir forelsket. At det ender i baby gjør lykken bare enda mer fullkommen, sier pressekontakt for Jakten på kjærligheten i TV 2, Unn Grethe Berge og fortsetter:

– Det er blitt en del Jakten-babyer, samboerskap og ekteskap etter hvert i Jakten på kjærligheten, siden vi nå har sendt hele 15 sesonger av konseptet.

Forlovet

Paret forlovet seg i januar i fjor, og i november avslørte de babynyheten.

– Det var planlagt å bli gravide, så det er veldig hyggelig. Så har vi hatt flaks med at det gikk såpass greit, sa Erik til VG da.

TV 2 er nå i gang med 16. sesong av Jakten på kjærligheten, og seks nye bønder håper på brev fra friere.