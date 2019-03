Slik kan du tjene på søksmålet

Tirsdag begynner ankesaken mellom Forbrukerrådet og DNB.

Forbrukerrådet mener 180.000 kunder har betalt opptil 431 millioner kroner for mye i gebyrer til banken, og har derfor anlagt et gruppesøksmål på vegne av kundene.

Kundene som omfattes har kjøpt aktive aksjefond i DNB. Aktive fond er fond som forvaltes av personer som prøver å velge aksjer som gir bedre avkastning på børsen.

Aktive aksjefond koster mye mer enn indeksfond, som bare følger børsens svingninger.

Forbrukerrådet mener DNB har solgt tre aksjefond som aktivt forvaltet, men at fondene er for passivt forvaltet til å ha så høye gebyrer.

I Oslo tingrett fikk Forbrukerrådet ikke medhold. Retten var enig i Forbrukerrådets kritikk av DNBs fondsforvaltning, men mente saken sprengte rammene for hva en domstol kan begi seg inn på.

Forbrukerrådet anket dommen, og det er denne ankesaken som begynner i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Ser en endring i bankenes praksis

I det opprinnelige søksmålet ønsket Forbrukerrådet at DNB betalte 690 millioner kroner til de aktuelle kundene. I ankesaken er summen redusert til 431 millioner.

– I forrige rettsinstans fikk vi ny innsikt i graden av aktivitet i fondene, og har derfor justert vårt krav om prisavslag, forklarer Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket.

Hun opplever at banknæringen har endret sin praksis etter søksmålet mot DNB.

– Vi mener å se det helt tydelig. Det er blitt mye vanligere å selge indeksfond istedenfor aktivt forvaltede fond. Prisene har gått ned, og graden av aktivitet har gått opp i aktive fond.

Blyverket synes dette er gledelig for forbrukerne. Samtidig ønsker hun å avklare om kundene har rett til et prisavslag.

– Vi ønsker at DNB skal gjøre opp for seg. Finanstilsynet har slått fast DNB har hatt for høye gebyrer og ikke levert etter avtalen. I de fleste bransjer vil kundene da ha rett på et prisavslag, sier Blyverket.

– Har fått det de betalte for

Forbrukerrådet mener de aktuelle fondene har vært for lite aktive. DNBs kommunikasjonsdirektør Even Westerveld sier derimot at fondene har vært aktivt forvaltet, og at dette vises i avkastningen.

– Avkastningen har svingt opp og ned, og det har vært avvik fra indeksen. De som har spart penger i disse fondene sitter igjen med en avkastning på 44 prosent i den aktuelle perioden.

DNB mener kundene har fått det de har betalt for, og at fondet har tatt tilstrekkelig med risiko for å ha en meravkastning utover indeks.