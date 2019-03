Torsdag bekreftet PST at de har siktet Laila Anita Bertheussen, justisministerens samboer, for å ha tent på samboerens bil, natt til søndag 10. mars.

– Vi mistenker at siktede selv satt på brannen, og dermed gitt inntrykk av at brannen er påtent av én eller flere gjerningspersoner, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

I en Twitter-melding mandag formiddag opplyser PST at den siktede ikke erkjenner forholdet, og at Bertheussen stiller seg uforstående til siktelsene.

PST bruker nå betydelige ressurser på å etterforske truslene mot Wara. Bertheussen erkjenner ikke forholdet, og stiller seg uforstående til siktelsen. Sentralt i etterforskningen er blant annet teknisk gjennomgang av beslagene. Mistankegrunnlaget for siktelsen er ikke svekket. — PST (@PSTnorge) March 18, 2019

– Sentralt i etterforskningen er blant annet teknisk gjennomgang av beslagene. Mistanken er ikke svekket, sier PST.

Bilbrannen som Waras samboer er siktet for var den femte kjente trusselhendelsen rettet mot justisministeren siden desember. I tillegg skal det ha funnet sted hendelser som ikke er kjent for offentligheten.

PST har tidligere uttalt at de ser hendelsene i sammenheng, men Bertheussen er foreløpig kun siktet for den ene hendelsen.

Saken oppdateres!