Kommunen ber Alf rive bassenget – men det er lettere sagt enn gjort

– Vi føler oss sterkt krenket og tråkket på. Vi har blitt anklaget for å fare med løgn og ta oss til rette, men vi har prøvd å komme kommunen i møte, sier Alf Eikevik til TV 2.

Vi møter ham på eiendommen i Åsane utenfor Bergen. Tomten ligger helt oppe på fornemme Kollåsen, på kanten av et stup. Akkurat der bestemte den profesjonelle bassengbyggeren seg for å reise livsverket sitt – et håndlagd svømmebasseng med egen sittegruppe og havfruemotiv.

– Hele familien og flere grener av slekten har drevet med svømmebasseng i 60 år. Det er livet vårt, og jeg er født inn i bransjen. Noen har båt eller hytte på fjellet. Vi har svømmebasseng som vårt personlige forhold, sier han.

– Vi var i god tro

Og her er stridens kjerne - Eikevik fikk nemlig aldri formell godkjenning fra kommunen til å bygge bassenget tilbake i 2006. Han sier selv at han leverte inn formell søknad før bygging, men fikk aldri svar på denne. Det tolket Eikevik som et «ja» fra kommunen.

I plan- og bygningsloven § 21-7 står det nemlig at man kan starte bygging av enkelte tiltak hvis man ikke får svar fra kommunen innen tre uker. Spørsmålet er om denne lovparagrafen omfatter et helt svømmebasseng, som i tillegg utgjør toppen av et to-etasjers byggverk med egne rom.

– Basert på det vi kjenner til fra bygningsverdenen, var vi i god tro på at vi kunne starte bygging etter tre uker. Det er praksisen på flere bassenger som har blitt laget, sier Eikevik.

Men denne avgjørelsen skulle vise seg å bli starten på en lang krangel for Alf og familien. To år etter byggestart, kom avslaget fra kommunen etter et nabovarsel.

KONFLIKT: I 13 år har Alf Eikevik og kona Judith vært i konflikt med kommunen. Ifølge sistnevnte handler tvisten om en større del av konstruksjonen enn bare selve svømmebassenget. Foto: Ivar Lid Riise

Mener kommunen rotet vekk søknaden

Eikevik viste til søknaden han hevder han leverte inn i 2006, men svaret fra kommunen var at de aldri hadde fått dokumentene, og at bassenget var ulovlig bygget.

– Han har ført opp et tiltak uten tillatelse, og da er standardsvaret fra oss at tiltaket må rives. Det er ikke nødvendigvis slik at han absolutt må rive alt sammen, men han må komme med tiltak som gjør at dette kan få tillatelse etter plan- og bygningsloven, sier direktør Mette Svanes i plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

Eikevik sier han leverte søknaden skriftlig den gangen for 13 år siden, og mener kommunen rotet den vekk slik at saken aldri ble behandlet.

– Det er en påstand som vi dessverre ikke klarer å verken bekrefte eller avkrefte i dag. Han har i alle fall ikke fått noen tillatelse, og dersom han ikke fikk svar, burde han sendt inn en ny søknad. Det å bygge uten godkjenning er ikke greit, sier Svanes.