Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skriver på sine hjemmesider at Cristiano Ronaldo (34) blir etterforsket for upassende oppførsel etter 3-0-seieren over Atlético Madrid i Champions League forrige uke.

Ronaldo scoret alle tre målene og sendte Juventus videre i turneringen. Etter kampen valgte han å kopiere Atlético Madrid-manager Diego Simeones feiring fra det første oppgjøret. Det er grunnen til at han er i trøbbel nå.

Se feiringen i videovinduet øverst på siden!

Uefa skriver at Ronaldos upassende oppførsel vil bli diskutert under et møte i kontroll-, etikk- og disiplinærrådet 21. mars.

– Han så hva jeg gjorde på Wanda Metropolitano. I likhet med meg prøvde han å vise sin personlighet, sa Simeone om Ronaldos feiring etter kampen.

Det er ikke kjent hvilken straff Ronaldo kan vente seg, men det virker lite sannsynlig at han blir utestengt fra noen kamper. Simeone ble også etterforsket av Uefa etter sin feiring, men endte "bare" opp med en bot på 196 000 kroner for opptrinnet.

Dét skal nok Ronaldo også stå i ...