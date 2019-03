– Jeg kan bekrefte at en mann er siktet for seksuell omgang med barn under 14 år, opplyser politiadvokat Guri Falck Kristensen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet ønsker ikke opplyse nærmere om grunnlaget i siktelsen. Voldtekten skal ha skjedd et sted i Møre og Romsdal 5. mars i år og siktede skal ha blitt pågrepet kort tid etter overgrepet.

– Vi kom raskt i gang med bevissikring og vi har allerede kommet langt i etterforskningsarbeidet. Siktede har erkjent de faktiske forhold og fornærmede har vært i tilrettelagt avhør, opplyser Kristensen til TV 2.

– Hvorfor ble ikke siktede fremstilt for varetekt i en så alvorlig sak?

– Siktede ble holdt i politiets forvaring i to døgn mens saken ble intenst etterforsket. Vi vurderte det slik at vilkårene for varetekt ikke var til stede, slik at det var ikke grunnlag for å gå til retten å be om fengsling, sier politiadvokaten.

TV 2 er kjent med at siktede er pastor i en menighet i Møre og Romsdal.

– Fornærmede er ikke en del menigheten og er heller ikke i familie med vedkommende, opplyser politiet.

Politiet ønsker ikke å opplyse nærmere om hvordan siktede har kommet i kontakt med fornærmede.

Mannens forsvarer ønsker ikke kommentere siktelsen.