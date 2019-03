Det har gått over fire og en halv måned siden Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra sitt hjem på Lørenskog.

Politiet har gjennomført flere undersøkelser i og utenfor ekteparet Hagens hjem.

Mandag morgen gjorde politiet igjen nye tekniske undersøkelser, skriver Aftenposten.

– Det er ingen dramatikk knyttet til dette, det er også blitt gjort tidligere i denne saken. I de fleste store etterforskninger er det behov for å gjøre nye undersøkelser og etterundersøkelser på det sentrale åstedet, får avisen opplyst av Øst politidistrikt.

Ny kommunikasjonsplattform

Anne-Elisabeth-Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober i fjor. Politiet har uttalt at deres hovedteori er at 69-åringen ble bortført.

Da det var gått fire måneder siden den antatte bortføringen, holdt politiinspektør Tommy Brøske en pressekonferanse på politihuset i Ski.

– Den 11. februar orienterte politiet og familiens bistandsadvokat om en ny kontakt fra en antatt motpart. Kontakten kom ved denne anledning på en ny kommunikasjonsplattform, sa Brøske.

Politiet bekymret

Til tross for flere oppfordringer om å sende livsbevis, hadde dette per 28. februar ikke kommet. Det hadde heller ikke vært noen ny kontakt med de antatte kidnapperne i etterkant av 11. februar.

Siste kjente livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er derfor fremdeles 31. oktober i fjor.

– Mangelen på livsbevis bekymrer naturligvis politiet. Både med tanke på den tiden som er gått, og på bakgrunn av at kommunikasjonen er flyttet over på en plattform som er mer egnet for å sende livsbevis, er det naturlig for politiet å nå stille spørsmål ved, og også i større grad enn tidligere betvile om Anne-Elisabeth Hagen er i live, sa Brøske.