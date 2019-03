Bøyde hoder, tomme blikk i gresset og Maurizio Sarris kommentarer om manglende mental styrke er blitt mer en regel enn et unntak for Chelsea de siste månedene.

Nesten dårligst i ligaen

Lagets prestasjoner har rast opp og ned som en berg- og dalbane. I en voldsom fart har Chelsea-vognen blitt slynget opp og ned, og søndag var man igjen ved bunnen av stupet da Everton vant 2-0 på Goodison Park.

De harde fakta er at kun tabelljumbo Fulham har vunnet færre bortekamper i Premier League i 2019. Chelseas eneste seier kom mot nettopp Fulham - de øvrige fire kampene har endt med nederlag.

Klassisk Chelsea, vil mange si. Laget dominerer, har ballen mye, men klarer ikke å gjøre dominans om til scoringer. Så kommer andre omgang, motstanderen slippes inn i kampen og scorer mål.

– Alle lag kan skape sjanser mot Chelsea. Alle kan ha gode perioder mot Chelsea. Det er så gjentakende. De har et høyt toppnivå, som hjemme mot Liverpool og mot Spurs i cupen. Det er nesten så de lurer oss til å tro at de er bedre enn de er. Så slipper de seg nedpå gang etter gang. Det er utrolig frustrerende å se, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Synd og skam

Forutsigbart nok klaget Chelsea-manager Sarri nok en gang på laget sluttet å spille etter pause og at hans utvalgte skrudde av mentalt mot Everton.

Tapet fungerer som nok et skudd for baugen for håpet om topp fire, og i kamp mot Arsenal, Manchester United og Tottenham blir det tøft å sikre plassen som gir Champions League-spill neste sesong.

Akkurat nå virker det mer sannsynlig at Chelsea kommer seg dit gjennom å vinne Europaligaen enn stabilt gode resultater i Premier League.

– Det må jo være et spesielt tilfelle siden Sarri nevner det mentale ofte. Det virker som han er overrasket over at spillere på dette nivået svinger så voldsomt i prestasjonene. Han har en jobb å gjøre med å motivere spillerne og få dem engasjert, men det er egentlig begrenset hva en manager kan gjøre. Det er synd og skam at det er motivasjon han må snakke om. Kom igjen, det skal ikke være snakk om det. De spiller om viktige ting, sier Stamsø-Møller.

Peker på ledermangel

Mangelen på ledere i laget har blitt tydeligere i Chelsea de siste årene. Klubbens gullalder med Petr Cech, John Terry, Frank Lampard og Didier Drogba i garderoben er for lengst et lukket kapittel.

Men behovet for å få gjort noe med en spillergruppe som mangler de ledertypene kan bli vanskelig om kjøpsnekten klubben er pålagt av FIFA for brudd på overgangsreglende blir stående. Samtidig gnager spekulasjonene om Eden Hazards overgang til Real Madrid på omgivelsene.