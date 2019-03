De har solgt flere tusen eksemplarer av elbilene e-up! og e-Golf i det norske markedet allerede. Men det er faktisk bare en liten forsmak på det vi har i vente.

Nå er det nemlig like før Volkswagen for alvor setter i gang – med lanseringen av en hel familie nye elbiler.

ID-serien er et av de største utviklingsprosjektene i bilbransjen noensinne. En helt ny plattform er utviklet. Den skal danne utgangspunkt for modeller fra en rekke merker innenfor VW-gruppen.

Interessen er ikke overraskende enorm i Norge. Importøren har allerede over 18.000 kunder på en egen interesseliste som mottar nyhetsbrev om ID.

Norges mest solgte bil

Nå blir det snart mer alvor. 8. mai åpnes det nemlig opp for å bestille bilen.

Anita Svanes er kommunikasjonssjef for VW i Norge.

– Vi gleder oss stort til å åpne reservasjonsløsningen for ID. Norge er et av foregangslandene for ID.-familien for fabrikken. Vi ser fram til verdenspremieren på bilutstillingen i Frankfurt i høst, sier Anita Svanes som er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge.

Deres ambisjon er ikke akkurat beskjeden: De forventer at ID skal bli Norges mest solgte bil i 2020. Ut fra interessen på forhånd og den posisjonen elbilene har i Norge, ventes et salg på 10.000 biler å være svært realistisk, det kan godt også bli mer.

Her er et godt kamuflert eksemplar av ID ute på test. Nå er VW helt i innspurten med bilen.

To rekkevidder

En viktig faktor her er hvor mange biler importøren klarer å få til landet. Mye tyder på at leveringssituasjonen blir god, for bilen som antas å koste fra rundt 300.000 kroner når den kommer.

Også i styrerommene i Tyskland blir det lagt merke til Norges posisjon som elbil-land. Vi er på mange måter et testmarked for dette, derfor blir vi også høyt prioritert i forhold til produksjon og levering.

På ID. er det snakk om minst to ulike rekkevidder, mellom 330 og 550 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Etter det Broom erfarer vil ID. i alle fall i starten – kun komme med forhjulstrekk. Men det utelukkes ikke utgaver med 4x4 etter hvert.

Bilen har utvendig størrelse som dagens Golf, men den innvendig plassen skal være langt større.

22 millioner elbiler

Bilen er på størrelse med dagens Golf, det vil si rundt 4,25 meter lang. Den elektriske drivlinjen gir fordeler i forhold til plassen, som innvendig skal være på nivå med dagens Passat.

Når ID. først er ute, tar det heller ikke lang til før bil nummer to i familien er her. Og det er en modell som kan komme til å passe det norske markedet perfekt. ID. Crozz er en SUV i familieklassen, naturligvis med 4x4. Det spekuleres i at den vil lanseres seks måneder etter ID.

Totalt sett skal VW komme med 70 nye og elektriske modeller innen 2018. Brutt ned på antall biler, er planen å produsere og selge 22 millioner elbiler i løpet av det neste tiåret.

I dette ligger også en serie av mindre og rimelige elbiler, der ambisjonen er å kunne tilby elektrisk mobilitet også til de som ikke har anledning til å bruke veldig mye penger på ny bil.

