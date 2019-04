Sommerhytta er godt i gang på TV-skjermen, og for ett av parene er det kanskje ekstra viktig å komme seirende ut av programmet.

Dagen før innspillingen av TV 2-programmet startet, fikk nemlig Miriam Ruud (24) og Aleksander Austnes (26) fra Oppegård i Akershus vite at de ventet sitt andre barn.

Fra før av har paret en datter på fire år.

– Aleksander spurte naturligvis om hva jeg tenkte om deltakelsen, men jeg var fast bestemt på å fullføre nå som vi var så nære hyttedrømmen, sier Ruud til TV 2, som nå har født en frisk gutt ved navn Lucas.

Hun forteller at den voksende magen ble en enda større motivasjon for å gi alt i konkurransen.

– Jeg fikk egentlig ikke fokusert noe særlig på at jeg var gravid under innspillingsperioden, sier 24-åringen, og fortsetter:

– Men det var utfordrende med kvalmen når det ble mye press og stress. Mot slutten slet jeg med bekkenløsning.

Paret bestemte seg for å holde graviditeten skjult for de andre deltakerne, for å kunne stille på lik linje med konkurrentene.

– Jeg hadde egentlig bare lyst til å vise at vi kom til å klare det selv om jeg var gravid. Vi avslørte det når vi følte det var på tide.

– Hvordan blir det å se Sommerhytta på TV?

– Aleksander og jeg kommer nok til å få oss en god latter, sier hun.

Se Sommerhytta på TV 2 og TV 2 Sumo mandag til torsdag klokken 19.00.