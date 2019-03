Sommeren 2014 ble Toni Kroos hentet til Real Madrid fra Bayern München, men visen kunne hatt en helt annen ende.

Den tyske midtbanespilleren var nemlig sterkt ønsket i Manchester United. David Moyes, som akkurat hadde tatt over etter Sir Alex Ferguson, avslører at han var i dialog med Kroos om en overgang til Old Trafford.

– Underveis i sesongen møtte jeg Toni Kroos, og han var enig om å komme til Manchester United før han dro til Real Marid. Men inni der et sted mistet jeg jobben og Toni valgte å dra et annet sted, sa Moyes under en opptreden som TV-ekspert for beIN Sports i helgen ifølge Mirror.

Moyes fikk som kjent sparken som United-manager bare ni måneder inn i seksårskontrakten. Samtidig valgte Kroos å signere en lukrativ avtale med den nybakte Champions League-vinneren Real Madrid.

Siden den gang har Kroos vært en av de viktigste brikkene i Real Madrids midtbanetreer som blant annet har vunnet La Liga og Champions League (tre ganger).

Moyes sier også ifølge Mirror at Gareth Bale var på radaren til United, og at man hadde et helikopter klart for å hente waliseren dersom interessen skulle materialisere seg. Forsøkene nådde likevel ikke frem i jakten på Real Madrid-stjernen.

Moyes klarte imidlertid å signere to spillere i sin korte periode i United. Det var Juan Mata og sin tidligere Everton-elev Marouane Fellaini.