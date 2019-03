Klopp blånekter for tittelkamp-nerver i Liverpool-leiren

31 kamper spilt, syv kamper gjenstår. Liverpool topper Premier League med to poeng og én kamp mer spilt enn Manchester City.

Det er situasjonen for Jürgen Klopp og Liverpool, som jakter sin første ligatittel siden 1990.

Nettopp det faktumet har fått britiske medier til å stille Liverpool-manageren spørsmål rundt lagets nerver.

For det er ikke til å stikke under en stol at spillerne, supporterne og klubben i sin helhet har et ekstremt ønske om og endelig ta det gjeve trofeet for første gang på 29 år.

«Denne mannen har nerver av stål»

Etter 31 kamper har fremdeles Liverpool en god mulighet for å gjøre nettopp det. De er fremdeles for alvor med i kampen. Men hver kamp fremover blir avgjørende i tittelkampen, både for Manchester City og de rødkledde.

Dermed var det nok mange Liverpool-supportere som satt på kanten av stolen da Ryan Babel utliknet for Fulham søndag. Men James Milner sendte de raskt tilbake til himmelen da han sikret Liverpools 2-1-seier fra straffemerket.

«Denne mannen har nerver av stål», skrev Trent Alexander-Arnold på Instagram etter søndagens viktige seier.

– La oss nyte dette og stå på fremover sammen, oss selv, fansen og hele klubben og la oss omfavne dette, sa Milner til The Mirror 5. februar.

Den rutinerte 33-åringen mener at Liverpool må nyte det intense presset som kommer når man kjemper om tittelen i Premier League, istedenfor å la presset bringe frem nervene.

Men har alle spillerne «nerver av stål»? Ja, hevder Jürgen Klopp.

– Vi viste alle som tror at vi kanskje kommer til å vise litt nerver at vi ikke gjør det. La oss fortsette fremover, sa Liverpool-manageren til etter seieren over Fulham.

– Vi fikk ikke panikk, jeg likte hvordan vi reagerte, sa Klopp til BBC Sport om hvordan laget hans taklet Fulhams utlikning.

– Vi slapp Fulham litt inn igjen i kampen, det handler om intensiteten og har ingenting med nerver å gjøre, sa Klopp til The Guardian.​

– De fremstår som en robust gruppe

Spørsmålene om nerver kommer fra alle hold i britiske medier. Men så langt vil ikke Klopp høre snakk om at laget lar seg påvirke negativt av tittelkampen. Derimot avkrefter han det hver gang. TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror det er sannheten.

– I en spillergruppe vil det alltid være noen som kanskje føler på det, men jeg tror Klopp er flink som person til å ta det vekk. Han er flink til å legge kamper bak seg, og det baklengsmålet som kom mot Fulham kunne kommet når som helst, forrige kamp, i den tiende kampen for sesongen, eller nå, sier Thorstvedt og legger til: