Vogntogsjåfør (56) dømt til tre måneders fengsel etter krasjen som ødela livet til Charlie (22)

Mandag 7 . januar i år, like før klokken 13, var den litauiske vogntogsjåføren (56) ferdig med å losse møbler fra vogntoget sitt i Tromsø.

Han satte seg i bilen med kursen mot Nordkjosbotn og håpet på å komme seg hjem til Litauen før dagen var omme.

E8 var snødekt og isete. Det er snø i luften, som du kan se på vogntogets dashboard-kamera i toppen av denne saken.

Klokken 13.45, like etter at han har passert Vollan, skjer det.

Sjåføren får sleng på hengeren. Den kommer over i motsatt kjørefelt.

I mot kommer Charlie Dan Linds Ford Focus Han er på vei fra juleferie hjemme på Sortland til tredjeåret av jusstudiene i Tromsø. Et sammenstøt er uunngåelig.

Kommer aldri til å våkne

Charlie (22) ble fraktet til sykehus med livstruende skader. I tillegg til store hodeskader, ble milten delt i to og lungene hadde kollapset.

Han har ikke våknet etter kollisjonen for over to måneder siden, og legene sier at han aldri kommer til å våkne igjen.

Forrige uke kom saken mot vogntogsjåføren opp i Nord-Troms tingrett.

Her nektet sjåføren straffskyld for uaktsomt å ha forvoldt skade. Men han erkjente derimot skyld for å ha overtrådt det generelle aktsomhetskravet i veitrafikkloven.

– Jeg ber om unnskyldning til både han og familien for det som skjedde. Jeg er fryktelig lei meg, sa vogntogsjåføren i vitneboksen før han brast ut i gråt.

I retten fikk den 56 år gamle yrkessjåføren spørsmål om hvorfor han erkjente straffskyld på uaktsomhet. Da forklarte sjåføren at han burde ha lagt merke til den økte hastigheten idet han kjørte i nedoverbakke like før ulykken.

– Jeg mener at farten var for stor, sa vogntogsjåføren fra vitneboksen.

– Et lite lyspunkt

Statsadvokaten Tor Børge Nordmo la ned påstand om fire måneder fengsel, og tap av føreretten i tre år.

Onsdag ble den 56 år gamle sjåføren dømt til 90 dagers fengsel og tap av føreretten i Norge i tre år.

«Det skjer altfor mange alvorlige ulykker i trafikken, og det bør av allmennpreventive hensyn reageres med ubetinget fengsel av ikke ubetydelig lengde ved overtredelse av straffeloven paragraf 280. Det må stilles krav til at fører av store vogntog innretter seg slik at farlige situasjoner unngås», står det å lese i dommen.

Retten mener at det ikke er lagt til grunn grov uaktsomhet og finner det derfor passende å dømme sjåføren til fengsel i 90 dager. Til fradrag i straffen kommer utholdt varetekt på 74 dager.

56-åringen er frifunnet for kravet om oppreisningserstatning.