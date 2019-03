Det ble full debatt da NSB og Nettbuss fikk nytt navn – Vy.

Det nye navnet ble kunngjort under en pressekonferanse tirsdag sist uke, og det tok ikke lang tid før kritikerne kastet seg på.

– Vy sier jo ingenting om verken tog, buss eller transport. Det kunne like gjerne vært en kaffebar eller en såpefabrikk. Det sier ingenting hva dagens NSB driver med, sa Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson i Akershus Arbeiderparti til TV 2 like etter at navnet ble offentlig.

Mandag skriver VG om et dokument de har fått innsyn i, som viser at gamle NSB ikke kan hete Vy – på papiret.

Navnet er nemlig for kort, skriver avisen.

Derfor må navnet på papiret være Vygruppen AS. Navnet styret har vedtatt er nettopp Vygruppen AS, mens navnet utad skal være Vy.

Det samme går fram av Vys egen nettside, der det tydelig står at NSB-konsernet er i ferd med å bytte navn til Vygruppen. ​