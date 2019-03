Danset og slappet av hos kamerat – ble forsøkt drept med hammer

– Han snakket ikke så mye med oss. Det var helt vanlig at han ikke sa så mye, forteller 18-åringen.

Han beskriver stemningen i en leilighet i Prinsens gate midt i Trondheim sentrum i september i fjor.

Tre unge afghanere var ferdige på skole og studier da de dro hjem til en av dem – Nasratullah Hashimi (19) – en mandag ettermiddag.

I leiligheten bodde også en 18 år gammel afghaner som mennene var blitt kjent med.

– Han snakket ikke noe norsk, men vi kjente ham. Han var med på to fester i hvert fall. Nasrat (19-åringen som bodde i leiligheten) sa at han var en veldig bra gutt, sier den fornærmede 18-åringen.

BLODIG: Den 18 år gamle mannen fikk raskt hjelp fra forbipasserende da han satt seg på en trapp utenfor. Foto: Politiet

«Hei, hva gjør du?»

I leiligheten satt mennene og pratet sammen. Fornærmede kan ikke huske akkurat hva de snakket om, men han husker at de hørte på afghansk musikk.

– Jeg danset til musikken mens jeg satt i stolen. Det var en veldig fin stemning, forteller han.

Like før klokken 18 ble situasjonen raskt en helt annen, forteller 18-åringen videre.

– Jeg fikk plutselig et slag i hodet, men jeg kjente ikke at det var med hammer. Det var voldsomme smerter, jeg besvimte nesten. Det var så vidt jeg klarte å reise meg, sier han.

Han anslår at det kan ha gått omtrent 20 sekunder fra han kjente slaget mot hodet til han var ute av leiligheten.

På vei ut hørte han kameraten Nasratullah rope «hei, hva gjør du?» til tiltalte. I sidesynet så han tiltaltes ansikt idet han beveget seg mot de to kameratene med en hammer i hånden.

Ute på gaten fikk 18-åringen umiddelbar hjelp.

DRAPSVÅPEN: Den 18 år gamle tiltalte ble pågrepet på togstasjonen i Trondheim med denne kniven. Foto: Politiet

Kan ikke straffes

Fornærmedes hodeskader var omfattende, og han husker lite av det som skjedde etter at ambulansen kom til stedet.

Inne i leiligheten var det samtidig begått et dobbeltdrap.

Nasratullah Hashimi og Reza Alizada (17) ble begge slått gjentatte ganger i hodet med hammeren. Etterpå ble de stukket med kniv flere stedet på overkroppen.

Den 18 år gamle mannen som er tiltalt for drapene og drapsforsøket, er funnet psykisk utilregnelig både underveis og i etterkant av handlingen. Han kan derfor ikke straffes.

Husker ingenting

DREPT: Reza Alizada (17). Foto: TV 2

Tiltalte møtte mandag i retten ikledd en svart hettegenser og svart bukse.

Han fremsto rolig og svarte fremdeles at han ikke vet noe som helst om det som skjedde i leiligheten i fjor. Han benekter ingenting av det påtalemyndigheten mener han har gjort.

I et av sine første politiavhør sa tiltalte at han husker å ha tatt en røyk og å ha gått på do. «Etter det husker jeg ingenting», leser aktor fra avhøret.