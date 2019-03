– Kan forstå hvorfor Russland handlet som de gjorde

– Selvmotsigelse

Tybring-Gjedde beskriver forskjellene mellom Høyre og Fremskrittspartiet slik:

– I dag er utenrikspolitikk i stor grad også innenrikspolitikk. For Frp er derfor utenrikspolitikken et verktøy for å sikre nasjonale interesser. Våre nærområder og det som berører oss direkte. Høyre har i større grad en global tilnærming med større engasjement knyttet til FN.

Han mener det er feil å si at utenrikspolitikken skal ligge fast i en urolig tid.

– Når verden er i enorme endringer og Høyre sier at utenrikspolitikken ligger fast, er det en selvmotsigelse. Vi er nødt til å forholde oss til realitetene. Det er et mantra som ikke holder seg i 2019. Ingen har en utenrikspolitikk som ligger fast.

Tybring-Gjedde mener Høyre har et urealistisk bilde av Norge som supermakt.

IKKE DEN FØRSTE: Tybring-Gjedde er ikke den første Frp-politikeren som mener Norge bør endre Russland-politikk. Carl I. Hagen har sagt det samme. Foto: Pedersen, Terje

Vil ta mer plass​

Han vil at Fremskrittspartiet nå tar mer plass i utenrikspolitikken og at det blir en reell diskusjon i regjeringen.

– Jeg vil at regjeringen skal reflektere mer over utenrikspolitikken. Høyre og Frp har ulike stemmer, og vi skal forholde oss til Granavolden-erklæringen, men du kan ikke skrive ned hvilken politikk man skal føre til oppdukkende politiske utfordringer. Hvordan Norge skal forholde seg til IS-flyktninger er et slikt eksempel. Jeg ønsker å understreke at jeg ikke har noen ønsker om å skape splittelse innad i regjeringen, men dersom vi ikke har en mer aktiv og inkluderende diskusjon, blir det utspillspolitikk som ikke gagner noen.

Høyre: – Den største enkelttrusselen

Høyres utenrikspolitiske talsperson Michael Tetzschner avviser at regjeringen vil endre Russland-politikken.

– Vi må fastholde sterk støtte til EUs økonomiske sanksjoner mod Russland, som er koblet til en fredelig løsning på konflikten i Ukraina i overensstemmelse med Minsk-avtalen.

HELT UENIGE: Michael Christian von Tetzschner (H) (t.h.) og Christian Tybring-Gjedde. Foto: Åserud, Lise

Han mener «Russland utgjør den største enkelttrussel mot sine europeiske naboland, også Norge».

– Samtidig fastholder vi våre to spor overfor Russland, hvor der på den ene side oppbygges en troverdig evne til at avskrekke og forsvare seg mot uakseptable handlinger, og på den andre side legges opp til praktisk avgrenset samarbeid, hvor det er i vår interesse, sier Tetzschner til TV 2.

Han advarer mot at Russland skal få splitte det samholdet i Europa og med USA.

– Når jeg hører enkelte kaste vrak på de historiske erfaringene med å omgås diktaturstater, legger jeg gjerne til at samhold også er viktig innad i Norge. Fem år etter den ulovlige annekteringen av Krim fortsetter landet sin aggresjon i det østlige Ukraina. Russland har ikke endret sin selvhevdende adferd i Østersjøregionen, og det står klart, at den politiske ledelse i Russland vil et annet Europa enn det som ble oppbygget i fellesskap efter murens fall. Listen av uakseptable handlinger er lang utover Krim og Ukraina, sier Høyre-politikeren.

Han trekker frem «nervegiftattentatet i Salisbury, cyberangrep mot myndigheter og bedrifter, truende retorikk og øvelser, motvilje mot våpenkontroll samt ikke minst innblanding i valghandlinger og påvirkningskampanjer som truer demokratiske prosesser»

– Globalt står Russland i opposisjon til den regelbaserede verdensorden. De multilaterale organisasjoner og regimer anvendes i større grad til obstruksjon enn konstruktivt samarbeide, sier Tetzschner.