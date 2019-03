Fredag formiddag gikk en mann inn i Al Noor-moskeen i byen Christchurch på New Zealand, bevæpnet med flere automatvåpen.

Kort tid etter begynte han å skyte vilt rundt seg mot muslimer som var samlet til fredagsbønn. Minst 41 mennesker ble drept.

Gjerningspersonen satte seg deretter i bilen, hvor han fortsatt å skyte gjennom vinduet.

Han kjørte videre mot Linwood-moskeen hvor ytterligere sju mennesker ble drept.

28 år gamle Brenton Tarrant er siktet for terrorhandlingen. Han representerte seg selv da han ble fremstilt for fengsling på lørdag. Der ble han varetektsfengslet i tre uker.

New Zealandsk politi bekrefter mandag at de er sikre på at 28-åringen handlet alene, men at de ikke kan utelukke at han fikk støtte fra andre.

50 døde

Mandag er 50 personer bekreftet døde, i det som omtales som den mørkeste dagen i New Zealand sin historie.

Tre dager etter terrorangrepet kommer det frem stadig nye detaljer om våpen-arsenalet til den siktede.

Ifølge australske News skal han ha bestilt fire våpen og ammunisjon i separate bestillinger fra butikken «Gun City» som ligger i Christchurch.

Fem våpen ble brukt i moské-massakren, to halvautomatiske rifler, en bøylerifle og to hagler. Den mistenkte gjerningsmannen var australsk statsborger, men bodde i byen Dunedin på New Zealand. Han fikk våpenlisens i 2017, og begynte lovlig å kjøpe våpen måneden etter.

Strengere regler

Etter det ble kjent hvor enkelt gjerningspersonen fikk kjøpt våpen, opplyste New Zealand sin statsminister, Jacina Ardern, under en pressekonferanse mandag at de kommer til å introdusere strengere våpenregler i landet.

Ifølge News er regjeringen enstemmig i å endre lovene etter at fredagens massakre viste tydelige svakheter i landets våpenlover.

Våpenlovene på New Zealand er mye svakere, sammenlignet med nabolandet Australia. Etter en massakre i 1996 hvor 35 mennesker omkom, tok det 12 dager før de innførte nye våpenlover der.

– Ikke på sin plass

David Tripple eier våpenbutikken hvor den mistenkte terroristen kjøpte store deler av våpenarsenalet sitt. Han sier til nettstedet at han er knust etter tragedien, men mener en debatt om endring av våpenlovene ikke er på sin plass nå.

– Gjerningspersonen skrev i manifestet sitt at hensikten med å bruke våpen var å skape en splittelse blant oss. Hvis vi lar han gjøre endringer i vår ideologi og vår oppførsel, så har han vunnet, sier Tripple til News.

I etterkant av terrorangrepet i Christchurch har flere valgt å levere inn våpnene sine. Nå oppfordrer statsministeren andre til å gjøre det samme.