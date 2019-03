Australsk ungdom vil stanse Equinor

Han er ikke overrasket over de store reaksjonene fra australierne. Han forklarer at mange australiere har sett på Norge som et land som tar vare på naturen, og som går høyt på banen i klima- og miljøspørsmål internasjonalt. Ifølge Haug opplever australierne det som et svik at Norge lar dette skje med et område som tilsvarer Australias Lofoten.

– Dette kan skade Norges omdømme internasjonalt. Hva hadde vi tenkt om australske statseide selskaper kom for å bore i Lofoten? Det som provoserer dem mest er at de vet at Norge som hovedaksjonær kan sette ned foten mot boring i Australbukta. Men det tror jeg ikke mange nordmenn har blitt fortalt, sier Haug.

– Store natur og dyreverdier

Australbukta er hjemmet til mange typer hvaler, i tillegg til den truede arten australske sjøløver, gigantblekkspruter, delfiner, hvithaier og et stort omfang av sjøfugler.

Ifølge en rapport fra The Wilderness Society har Australbukta en rikere variasjon av arter enn verdens største korallrev, The Great Barrier Reef.

Dette rike dyrelivet har gitt liv til fiskerinæringen og turismeindustrien i området. Et oljesøl ville hatt katastrofale konsekvenser. Men også lyden av oljesøking kan gjøre skader på dyrelivet, sier rapporten.

Hvaler bruker hørselen sin og hvalsang for å snakke sammen, og organisere alt fra jakt til å finne paringspartner.

– En av de store grunnene til at boring i Lofoten og Australbukta møter så mye motstand, er at seismikkskyting er en utrolig stor belastning på hvaler, delfiner og andre sjødyr. Støyen gjør at noen ikke en gang klarer å få i seg mat mens det pågår, sier Haug.

Miljøplanen til Equinor konkluderer med at det er mulig å bore i Australbukta godt innenfor akseptabel risiko.

– Dette er helt klart et område med store natur- og dyreverdier, og det er derfor vi har i flere år jobbet for å kartlegge dyrelivet i denne regionen. Vi tar dette på aller største alvor, sier talsmann for Equinor, Erik Haaland.

#FightForTheBight

SURFEPROTEST: I Burleigh Heads samlet hundrevis av surfere seg. Beskjeden var klar. Foto: Madison Jeffery

Hver helg arrangeres det demonstrasjoner i Australia mot oljeboringen. Over 3000 padlet ut med surfebrett og demonstrerte i Streaky Bay i Sør Australia søndag.18 bystyrer, som representerer over en halv million mennesker, har sagt seg imot forslaget.

Under skolestreiken for klimaet var motstanden mot Equinor en av hovedparolene.

Informasjonssjef i Equinor, Erik Haaland, sier de også er opptatt av å ha en god dialog med de unge i Australia.

– Dette er en sak som har engasjert mange i Australia, og det er bra med et stort engasjement for en viktig sak som klima. I Equinor deler vi samme bekymring for klimaet og vi jobber målrettet for å investere i fornybar energi, sier Haaland.

Equinor har uttrykt til Port Lincoln Times at de ikke vil presse seg på hvis de møter lokal motstand.

TALSMANN: Erik Haaland er talsmann for Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland

– Vi lytter til de kommentarene som kommer inn. Samtidig er dette et område som er åpnet for oljeboring, myndighetene har tildelt oss en lisens og det har vært en demokratisk prosess i forkant. Nå har vi laget et utkast til vår miljøplan. Til slutt er det opp til australske myndigheter, sier Haaland.