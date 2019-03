Trøndelag Frp går inn for at vaksine mot meslinger skal bli obligatorisk for alle.

Det melder NRK mandag morgen.

Forslaget åpner også for at ansatte innen skole og helse kan miste jobben dersom de ikke vaksinerer seg.

– Vi lever nå i en verden der sykdommer sprer seg mer og mer, og vi mener vi må se på ulike tiltak for å hindre dette, sier Sivert Bjørnstad (Frp) til TV 2.

Slår alarm

Bjørnstad er særlig bekymret over enkelte bydeler i Oslo, der Frps tall viser at vaksinasjonsgraden er langt lavere.

– I en gruppe må vaksinasjonsgraden være på rundt 95 prosent for at vi skal oppnå gruppeimunitet. Da er det skremmende at prosenten er så lav i enkelte områder. Det er særlig de med kroniske sykdommer eller andre utsatte som er særlig sårbare når vaksinasjonsgraden er så lav, sier han.

Et enstemmig landsstyre besluttet å gå videre med forslaget til Trøndelag Ap, og Bjørnstad har tro på å få det gjennom under landsmøtet i mai.

Også helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, støtter forslaget.

– Jeg synes det er et godt forslag, som balanserer individets rett til frihet og trygghet på en god måte. Foreldre kan velge å la vær å vaksinere barna sine, men har absolutt ingen rett til å utsette andres barn for alvorlige sykdommer, sier Bruun-Gundersen til TV 2.

82.000 personer i Europa fikk meslinger i fjor, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon. 72 av disse personer døde.

I 2018 ble tolv mennesker syke av meslinger i Norge.

LES OGSÅ: Legens bønn til alle foreldre: – Dette er mitt verste mareritt

– Myter

Nå har UNICEF ført opp vaksinemotstand på topp 10-listen over trusler mot folkehelsen.

Fastlege Kaveh Rashidi forklarer hvorfor flere og flere motsetter seg vaksinering, og mye baserer seg på seiglivede myter – for eksempel at vaksinering kan føre til autisme eller ME.

– Det er myter, misforståelser og helt feil. Hver av dem har sin egen opprinnelse, sier han.

Forskningen som viste at vaksiner fører til autisme ble lagt frem av kirurgen og forskeren Andrew Wakefield i 1998, men har siden den tid blitt motbevist mange ganger.

Likevel har den slått rot flere steder i samfunnet. Mange peker også på at vaksiner kan ha andre bivirkninger, men her er Rashidi krystallklar:

– De risikoene som finnes er helt mikroskopiske og minimale satt opp mot den risikoen du står overfor hvis du ikke tar vaksinen.