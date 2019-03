– Sønnen min ble skutt av drapsmannen. Jeg tilgir ham, sier John Milne til nyhetsbyrået AP.

Han er far til Sayyad Milne (14), som var en av de 50 som ble drept fredag da to moskeer ble angrepet i Christchurch i New Zealand.

Ventet på svar

– Han skjøt ham. Ett skudd. Så var han død. Liggende død på gulvet på moskeen, sier han.

Han forteller at selv om folk som var inne i moskeen hadde sett sønnen der, fikk han ikke den offisielle beskjeden før tre dager senere.

– Vi visste ingenting før det offisielt, men vi visste i hjertene våre at vi hadde mistet ham, sier faren.

Sayyad Milne hadde akkurat fylt 14 år.

Elsket fotball

Milne beskriver Sayyad som en gutt som elsket alle, og som elsket fotballen.

– Han elsket å sparke ball. Nå elsket det så mye, at han nå sparker ball i Paradis, sier han.

Sayyeds tvillingsøster var på skolen da angrepet skjedde. Trebarnsfaren forteller at ett av hans andre sønner egentlig også skulle være ved moskeen den dagen.

– Han var på en skoletur, og ble reddet, sier Milne.

Beklager

Samtidig går familien til Brenton Tarrant ut og beklager til alle som ble rammet av det uforståelige terrorangrepet.



Familien uttrykker dyp sorg og smerte på vegne av alle ofrene og sier at voldshandlingen er utenfor fatteevne.

Marie Fitzgerald, Brenton Tarrants 81 år gamle bestemor, forteller at hun passet på ham da han var liten. Han beskrives som en vanlig gutt som brukte mye tid foran datamaskinen.

– Hans uforståelige handlinger fredag viser at han har forandret seg radikalt fra den vi kjente, sier kvinnen i et intervju meg TV-stasjonen Channel 9.

Fortvilte og triste



Onkelen Terry Fitzgerald sier at det eneste han tenker på er ofrene.

– Vi er så fortvilte og triste for familiene, og for dem som er døde og såret.

Australieren Brenton Tarrant er siktet for terrorangrepene fredag mot to moskeer i Christchurch. To andre personer som var pågrepet, ble løslatt lørdag og er utenfor mistanke.

(TV 2 / NTB)