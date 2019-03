– Det eneste jeg vet er at to er døde, og flere andre er skadet. Sympatien vår går ut til familien til alle som er skadet eller omkommet, sier det Francie Molloy, som er medlem av det britiske parlamentet til nyhetsbyrået AP.

Ifølge britiske BBC er den irske byen Cookstown i sjokk som følge av at to personer omkom på et hotellrom under feiringen av den irske nasjonaldagen St. Patrick's Day søndag.



Ifølge BBC er to andre sendt til sykehus, én av dem i kritisk tilstand.

Politiet opplyser at omstendighetene som førte til dødsfallene fortsatt er uklare, men at det er rapportert om at folk skal ha blitt klemt sammen i folkemengden.​

Prest William McCrea forteller til AP at han gikk forbi hotellet kort tid før hendelsen skal ha inntruffet.

– Uansett hva omstendighetene har vært er det en tragedie, og det vil være en hard påkjenning for foreldrene. Vi stoler og ber for at de som fortsatt er skadet og har blitt tatt med til sykehuset kommer til å klare seg, sier han.​