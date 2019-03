Våpenbutikkeier bekrefter å ha solgt fire våpen til siktet i moské-massakren

REISTE MYE: Dette bildet, som skal vise australske Brenton Tarrant på reise i Istanbul i 2016, som er arrestert og siktet for drap etter fredagens angrep på to moskeer i New Zealand. De siste årene skal Tarrant ha reist mye, og besøkte Tyrkia ved flere anledninger. Foto: Trt World

28-åringen som er mistenkt for å stå bak fredagens angrep mot to moskeer i New Zealand kjøpte våpnene via nett.