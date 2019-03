Wall Street Journal meldte søndag at slike planer forelå, og avisen oppga å ha kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet.

Noen timer etter kom kontrabeskjeden fra USAs forsvarssjef Joseph Dunford, blant annet videreformidlet på Twitter av Washington Examiner :

– En påstand denne kvelden fra en større amerikansk avis om at det amerikanske militæret jobber med planer om å beholde nærmere 1.000 mannskaper i Syria medfører ikke riktighet. Det har ikke vært noen endringer i planene som ble kunngjort i februar, og vi fortsetter å iverksette presidentens ordre om trekke ut amerikanske styrker til en gjenværende tilstedeværelse, heter det i en melding fra Dunford.

Langdryge forhandlinger med Tyrkia, med europeiske allierte og med USA-støttede kurdiske styrker har så langt ikke ført til enighet om å få dannet en sikkerhetssone i det nordøstre Syria, noe som var en del av Trumps plan for å trekke alle amerikanske soldater ut av Syria.

At USA skulle ønske å beholde 1.000 soldater i Syria, ville vært stikk i strid med hva president Donald Trump sa da han for få måneder siden kunngjorde at han ville trekke alle amerikanske soldater ut av det krigsherjede landet.

