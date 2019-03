Det melder avisa New Zealand Herald mandag.

Brenton Tarrant, som er mistenkt i sammenheng med terroraksjonen som krevde 50 liv i New Zealand fredag, har sagt opp advokaten sin, og skal ha som plan å bruke retten han har til å representere seg selv i retten.

Den oppnevnte advokaten Richard Peters, som representerte Tarrant i retten lørdag, bekrefter overfor avisa mandag at han ikke lenger kommer til å ha denne oppgaven.

Peters sier Tarrant syntes å være klar over hva beslutningen han tok innebar og at han ikke framsto som mentalt ustabil, utover de ekstreme standpunktene som har kommet til uttrykk fra Tarrants side så langt.​



Tarrant er siktet for ett drap så langt, men det er forventet at han vil bli siktet for flere, skriver avisen.

Ifølge advokaten kan det hende at Tarrant vil bruke rettsaken som en plattform for å spre sine syn.

Han holdes på hemmelig sted for øyeblikket, og fengselsvesenet i New Zealand vil ikke avsløre hvor, utover at det er en fengselsinstitusjon med topp sikkerhetsnivå, der han er under observasjon 24 timer i døgnet, helt atskilt fra alle andre innsatte.

