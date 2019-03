Henlegger saken mot Black Box Teater

Onsdag 13. mars ble teaterdirektør Anne-Cecilie Sibue og kunsterne bak forestillingen «Ways of seeing» siktet for å ha krenket privatlivets fred.

Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, anmeldte oppsetningen i desember i fjor fordi den inneholdt bilder av Wara-familiens hus, noe familien ikke hadde gitt tillatelse til.

Henlagt

Søndag kveld ble saken henlagt.

– Oslo politidistrikt har i samråd med Oslo statsadvokatembeter gjort en ny vurdering av saken mot Black Box Teater og de som er anmeldt, og besluttet å respektere Oslo tingretts kjennelse av 13.03.19, skriver pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni T. Grøndal, i en pressemelding.

Grøndal skriver videre at dette innebærer at anken til lagmannsretten trekkes. Beslutningen vil formaliseres mandag morgen.

– Politiet har videre besluttet at saken mot Black Box Teater henlegges fordi intet straffbart forhold er bevist. Avgjørelsen er tatt i samråd med statsadvokaten, opplyser pressesjefen.

Ikke overrasket

Bertheussens advokat, John Christian Elden, skriver i en SMS til NTB at de er informert om henleggelsen gjennom mediene.

Han sier henleggelsen ikke er overraskende.

– Det er ikke veldig overraskende at de henlegger en siktelse de selv har tatt ut mot selve teaterstykket. Det hadde vært bedre om politiet fokuserte på kjernen i anmeldelsen om hensynsløs atferd og fredskrenkelse ved innehentingen og filming mot soverom på privat eiendom, skriver Elden.

Kritikk

En rekke personer har kritisert politiets siktelse.



Direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) sa søndag til NTB at siktelsen er et av de mest alvorlige inngrepene i kunstneres frihet noensinne i Norge.

Nordnorsk forfatterlag reagerte med «sterk uro» på siktelsen. Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, har uttalt at siktelsen er et direkte angrep på ytringsfriheten, ifølge NRK.​

Waras samboer siktet

Siktelsen kom dagen før PST pågrep Tor Mikkel Waras samboer.

Under en pressekonferanse torsdag opplyste PST at Waras samboer, Laila Annita Berteussen, er siktet for å ha tent på familiens bil, som sto parkert utenfor familiens bolig i Oslo natt til søndag 10. mars.

– Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen, og dermed gitt inntrykk av at brannen er påtent av én eller flere ukjente gjerningspersoner, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland.