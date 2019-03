Bildet Statens vegvesen har lagt ut på Twitter viser to ødelagte dekk og felger på vogntogets henger.

– Dekkene hadde løsnet fra felgen, forklarer seniorinspektør Bent Müller overfor TV 2.

Müller sier at sjåføren ikke har kjørt langt på denne måten, og inspektørene sørget for at han ikke kom seg videre på E6.

– Det hadde ikke vært heldig, konstaterer Müller.

Vogntoget var lastet med 27 tonn stål, men lasten var for dårlig sikret. På toppen av det hele var ikke vogntoget utstyrt med riktig antall kjettinger.

Kjøretøyet ble ilagt kjøreforbud.

Bent Müller forteller at to varebiler også ble anmeldt for å kjøre med overlast under søndagens kontroll.

– Vi jobber med trafikksikkerhet hver dag og er glad når vi får stoppet sånne biler, sier seniorinspektøren.