Brukeren er en mann i begynnelsen av 20-årene.

Han ligger fremdeles på Kalnes til behandling, og vil få videre oppfølging for skadene mandag, sier kommunaldirektør for helse og velferd i Fredrikstad kommune, Wenche Halvorsen, til VG.

Mannen er våken, men har ifølge Halvorsen store smerter og får lindrende behandling.

Halvorsen sier helsefagarbeideren som hadde ansvaret for dusjingen har sagt at hun kjente på vannet da hun skrudde på dusjen.

– Det store spørsmålet er om hun har fulgt opp og kjent på vannet underveis, sier Halvorsen.

Hendelsen i Fredrikstad vil bli varslet til Helsetilsynet og Fylkeslegen. Kommuneoverlegen vil ta stilling til varslet mandag, får VG opplyst.

24. februar skjedde en lignende hendelse på en omsorgsbolig på Nøtterøy i Færder kommune. En sterkt funksjonshemmet mann fikk betydelige brannskader som følge av at han ble badet i altfor varmt vann. Mannen døde fire dager senere av skadene. Ifølge obduksjonsrapporten kan temperaturen i badevannet ha vært opp mot 70 grader.

I Trondheim fikk en kvinne i 70-årene forbrenningsskader etter at hun ble dusjet i for varmt vann på et helse- og velferdssenter i byen 27. februar. Sju måneder tidligere ble en utviklingshemmet kvinne kraftig forbrent etter å ha blitt badet på et bosenter i samme kommune, ifølge VG.

