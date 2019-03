Like etter klokken halv syv fikk politiet melding om et trafikkuhell der en trailer trolig har kjørt ut av veien og fått skader. Ulykken skal ha skjedd ved Meråker.

Klokken 19.17 opplyste politiet at det har vært en kraftig smell på stedet som følger av ulykken.

– Det er en stor diesellekkasje som brannvesenet jobber med, skrev politiet i Trøndelag på Twitter.

Etter hendelsen opplyste politiet at veien var helt stengt, og at det var lange køer i begge retninger.

– Semitraileren er kraftig skadet og det blir en krevende bilberging. Veien vil bli stengt i en lang tid, opplyste politiet.

Like før halv elleve søndag kveld opplyser politiet at veien er åpnet opp for trafikk igjen.