Everton med gavepakke til Solskjær & co.

Everton-Chelsea 2-0

Ettersom Tottenham og Arsenal hadde spillefri, og Manchester United spilte FA-cup, hadde Chelsea mulighet til å legge press på rivalene i kampen om topp 4 med seier mot Everton.

Det lyktes de ikke med.

I stedet ble det nok en skuffende aften for Maurizio Sarri og hans menn.

Richarlison og Gylfi Sigurdsson scoret kampens eneste mål i andreomgang, og dermed blir Chelsea stående på 6. plass med 57 poeng.

Det betyr at de fortsatt er ett poeng bak Manchester United, og henholdsvis tre og fire poeng bak Arsenal og Tottenham med like mange kamper spilt.

– Chelsea har et tøft program igjen. Og hvis de fortsatt er videre i Europaligaen, vil de få et dilemma, hvor de må vurdere å gi alt der og prioritere bort ligaen, sier TV 2s ekspert Erik Huseklepp.

– Chelsea er et litt vaklevorent byggverk. Det er urovekkende å se hvordan de går fra å kjøre over Everton til å bli høvlet over selv. Fortsatt så tror jeg ikke Sarri er i nærheten av å være fornøyd med det han ser, sier kollega Erik Thorstvedt.

Everton ligger på 11. plass. Det betyr imidlertid ikke at seieren ikke var etterlengtet for en presset manager etter det som må kunne omtales som en skuffende sesong.

– Dette er en stor og meget viktig triumf for Marco Silva, sa Kasper Wikestad fra kommentatorplass.

– Vi sluttet å spille

Manager Maurizio Sarri var en slagen mann etter kampslutt.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Og akkurat nå klarer jeg ikke å forklare forvandlingen, for i mine øyne spilte vi vår beste førsteomgang denne sesongen. Vi kunne scoret fire-fem mål. Og så stoppet vi å spille. Det er veldig rart, sier Sarri til Sky Sports etter kampen.

– Vi sluttet å forsvare oss. Å angripe. Alt. Vi trengte bare å fortsette. Vi kontrollerte kampen og spilte veldig bra. Men vi spilte ikke i begynnelsen av andreomgang. Vi forsvarte oss ikke. Det er rart. Det er veldig vanskelig. Problemet var mentalt.

Ellevilt Chelsea-press fra start

Chelsea gikk ut i et forrykende tempo på Goodison Park og kjørte over vertene de første ti minuttene.

Eden Hazard rakk blant annet å treffe stangen og sette Jordan Pickford på prøve, mens Gonzalo Higuaín fikk en avslutning klarert på streken.

Everton klarte imidlertid å ri av stormen og kom mer inn i kampen etter hvert.