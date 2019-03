Søndag ettermiddag var det en trafikkulykke på E6 sør for Skibotn mellom en personbil og et tyngre kjøretøy.

– Vi betegner det som en trafikkulykke med alvorlig personskade, sa operasjonsleder i Troms politidistrikt, Lennart Steffensen, til TV 2 etter hendelsen.

Like før klokken halv ti søndag kveld opplyste politiet at ulykken ble en dødsulykke.

Steffensen sier til TV 2 at det var føreren av personbilen, en 29 år gammel kvinne, som omkom.

De pårørende er varslet.

Nødetatene jobber fortsatt på stedet.

Etter ulykken ble veien stengt. Det pågikk da både åstedsundersøkelser og avhør av vitner.

Et vitne på stedet fortalte til TV 2 at det var flere kilometer med kø i begge retninger.

Søndag kveld melder politiet at veien fortsatt er stengt, og at den vil forbli stengt i minst to timer til. Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at veien tidligst åpner klokken 23.30.

Ifølge Statens vegvesen skal ulykken ha skjedd ved Strandvoll i Storfjord kommune.

Omkjøringsmuligheten er ferga fra Olderdalen til Lyngseidet og videre over Ullsfjorden, skriver Nordlys.

Avisen skriver også at semitraileren ligger godt utenfor veien i en bratt skråning ned mot havet. Personbilen ligger i grøfta på andre siden av veien.