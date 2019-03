Victor Lindelöf har trukket seg fra det svenske landslagets kommende EM-kvalikkamper mot Romania og Norge. Ifølge svenske Fotbollskanalen skal vrakingen av Lindelöfs kompis John Guidetti ha vært en medvirkende årsak til at han nå trekker seg.

– Det er selvsagt synd at at Victor har meldt forfall, men jeg har full forståelse og respekt for beslutningen hans, sier landslagstrenere Janne Andersson til forbundets hjemmeside.

Forholdet mellom United-stopperen og landslagstreneren skal ha vært betent lenge, ifølge Fotbollskanalen.

Tidligere denne sesongen valgte Lindelöf og Roma-keeper Robin Olsen å boikotte media under landslagssamling.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det er gode nyheter for Norge at Lindelöf ikke er med til landskampen mot Norge.

– Det er positivt for Norge. Han har vært god for Sverige, vist fin utvikling i United og være en av de beste under Solskjær. Jeg tror Norge må kjempe med Sverige om andreplassen i gruppa, og da er selvsagt alt som svekker Sverige positivt for Norge.

– At han skal ha trukket seg på grunn av vrakingen av Guidetti blir bare spekulasjoner, men for Sverige er han en type de selvsagt hadde trengt. Han var outstanding mot Italia da de tok seg til VM. I VM var Sverige gode defensivt og hadde et bra stopperpar. At de må tenke helt nytt der nå er en klar svekkelse.

Lindelöfs kone Maja skrev tidligere denne uken et blogginnlegg der hun skrev at hun ikke vil akseptere at mannen er bortreist når hun skal føde deres første barn. Midstopperens kone er gravid i uke 36. At paret venter barn kan være en medvirkende årsak til at han nå velger å bli hjemme fra landslagssamlingen.

– Jeg kan selvfølgelig ringe hit mamma, eller en venn, men det handler om at jeg vil gjøre dette med Victor, mannen min og barnets far, og ikke noen annen. Om han ikke er med, vil det knuse hjertet mitt, skrev Maja Nilsson Lindelöf i innlegget.