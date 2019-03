Milner reddet Liverpool etter utrolig van Dijk-tabbe

Senegaleseren kombinerte fint med Roberto Firmino innenfor Fulhams 16-meter og fikk ballen tilbake på rundt syv meter. Den bredsidet han enkelt forbi en sjanseløs Sergio Rico. Angriperens ellevte mål på elleve kamper og 1-0 til Liverpool.

– Mané har holdt det bra gående gjennom hele sesongen, men i det siste har han virkelig våknet. Han er i fyr og flamme! sa TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

Dermed sto det 1-0 til gjestene ved pausesignalet.

– Han er ligaens beste spiss

Målet var Manés niende i Premier League i 2019, noe som er flest i ligaen, sammen med Sergio Aguero – argentineren tar imidlertid straffer for sitt Manchester City. Det betyr at Liverpools nummer ti er oppe i 17 seriemål denne sesongen – kun ett bak toppscorer Aguero, og like mange som Mohamed Salah, Harry Kane og Pierre-Emerick Aubameyang.

– Alt går hans vei om dagen og han har en enorm selvtillit. Han har kanskje vært nummer tre i rekken av Liverpools superspisser, men akkurat nå er han den beste. Han har scoret 16 seriemål fra åpent spill. Det er ekstremt imponerende, sa TV 2s ekspert Erik Thorsvedt i pausen, og fikk støtte fra sin kollega Erik Huseklepp:

– Akkurat nå er han ligaens beste spiss, sa bergenseren.

Fulham fikk scoring annullert

Liverpool styrte det meste etter pause og både Andy Robertson og Virgil van Dijk tvang målvakt Rico ut i full strekk før det var spilt ti minutter. Spanjolen vartet opp med to gode redninger, og holdt dermed Fulham inne i kampen.

Etter 64 minutter satte Floyd Ayité en støkk i Liverpool-fansen. Et skudd fra Tom Cairney gikk i et Liverpool-bein og havnet på pannebrasken til Ayité. Togoleseren stanget ballen inn bak Alisson, men målet ble korrekt annullert for en klar offside.

Det virket imidlertid som om det uansett ga Fulham en vitamininnsprøytning. Vertene yppet seg tidvis mot et Liverpool som flere ganger ga bort mye rom å kontre i.

Sadio Mané var imidlertid et konstant uromoment. Etter 73 minutter raget senegaleseren høyest på en corner og stanget ballen i tverrligger.

Utrolig van Dijk/Alisson-tabbe

Så glapp det bakover for Liverpool, og ukarakteristisk nok kom det etter en tabbe fra forsvarsbauta Virgil van Dijk.

James Milner sleivet en ball feil vei, men van Dijk hadde god tid til enten å ta ned ballen, feie den opp på tribunen eller finne en lagkamerat. Nederlenderen valgte å heade den tilbake til Alisson, men traff litt løst og dermed falt den i beina på en observant Ryan Babel. Lagkameraten fra det nederlandske landslaget snappet ballen foran Liverpools målvakt og satte inn 1-1 i det tomme buret.

Erik Thorsvedt mener Alisson må dele skylden med van Dijk:

– Hvorfor signaliserer van Dijk at Alisson skal komme ut her? Det bør han ikke gjøre. Men når han først velger å heade den inn, så er ballen egentlig hard nok. Men av en eller annen grunn så trekker Alisson seg. Han prøver å ta den med føttene i stedet for å plukke den opp med hendene. Og dermed ender opp med å sparke den rett i Babel.

Rico klønet det til

Men Liverpool-fansen fikk juble igjen like etter. Mohamed Salah satte Rico på prøve med et farlig skudd, og denne gang besto ikke spanjolen testen. Målvakten glapp ballen ned i beina på Mané, og for å redde situasjonen valgte han å ta livtak på Liverpool-spilleren. Straffespark til gjestene.

Det tok James Milner seg av, og dermed var de røde igjen i ledelsen.

Salah fikk flere gode muligheter til å fjerne all tvil på tampen av kampen, men egypteren måtte gå målløs av banen – for syvende kamp på rad.

Liverpool vant uansett kampen 2-1 og kan ta landslagspause på tabelltopp.