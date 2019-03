I uken som gikk avanserte Manchester City til både kvartfinale i Champions League og semifinale i FA-cupen.

Det betyr at drømmen om å vinne fire titler på én sesong fortsatt lever for City-fansen.

Skal spille ni kamper på fire uker

Men samtidig betyr det at et allerede tettpakket kampprogram nå er på grensen til sprengt.

Trolig må FA faktisk fremskynde Premier League-kampen mot Cardiff for i det hele tatt å få plass til den før sesongslutt.

Manager Pep Guardiola er strålende fornøyd med at laget hans fortsatt kjemper på tre fronter – etter allerede å ha vunnet ligacupen.

– Å kjempe for å vinne alt, er det viktigste for denne klubben, sa Guardiola etter comebacket mot Swansea lørdag.

Men kampprogrammet fremover gir spanjolen hodebry, og kanskje også fornyet tittel-tro for Liverpool-fansen. Noe også Liverpools offisielle norske supporterklubb, Liverpool.no, allerede har notert seg.

For fra neste seriekamp lørdag 30. mars mot Fulham, til kampen mot Burnley søndag 28. april, skal City spille hele ni kamper. Og skulle de lyseblå gå hele veien i både Champions League og FA-cupen, vil de måtte spille utrolige 13 kamper fra 30. mars til serien avgjøres 12. mai.​

– Flaks hvis de unngår skader

TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller mener det intense kampprogrammet har potensial til å endre hele tittelkampen.

– Det finnes jo ingen bevis på at det å spille mange kamper går ut over resultatene dersom man har to kamper hvile i mellom. Og det får dem. Men det er jo slitasje det er snakk om, sier han og utdyper:

– Man kan ikke spille ni kamper på fire uker uten at det koster. Det koster uansett hvem man er, og kampene blir bare viktigere og viktigere. City kan antageligvis ikke hvile seg til seier i noen av disse kampene. De har allerede denne sesongen vist at de kan feile mot klubber som Newcastle og Crystal Palace, og det var på håret mot Swansea i helgen.

Stamsø-Møller føler seg helt sikker på at City vil få skader som følge av at kampene kommer så tett.

– Den viktigste fordelen for Liverpool er at Manchester City kan få skader. Det vil overraske meg om færre enn tre spillere blir skadet. Jeg vil si at de har flaks hvis de unngår skader.

Der han en stund følte seg sikker på at City hadde grepet om tittelen, innrømmer Stamsø-Møller at han nå er mer usikker.

– Det ser skikkelig jevnt og deilig ut dette her. Den siste uken for Liverpool med resultatene og trekningen i Champions League ... De skal møte Porto mens City må ut i tøffe kamper mot Tottenham. Det har vært en kjempeuke for Liverpool, det er ikke annet å si.

– Tittelracet har åpnet seg mer opp den siste uken, på grunn av dette kampprogrammet. Jeg må ærlig si at jeg trodde City skulle løpe av sted med det, men nå blir det spenning hele veien inn.