Gillibrand kunngjorde allerede i januar at hun hadde begynt forberedelsene til å stille til valget, og i en nesten tre minutter lang video offentliggjort søndag morgen bekrefter hun at hun formelt er kandidat.

Hun vil holde sin første tale som kandidat neste søndag foran Trump Tower. Gillibrand har vært en av Trumps hardeste kritikere.

Kunngjorde kandidatur først i januar

I Twitter-meldingen hun sendte ut i januar skrev hun at hun forbereder seg til å stille ved valget «fordi alle kan utgjøre en forskjell»

– Jeg tror på rett og galt, og at det som er galt, vinner når vi ikke gjør noe. Nå er tiden for å heve våre stemmer, skrev hun.

Gillibrand ble i 2009 tatt i ed som senator fra New York av daværende visepresident Joe Biden. Hun overtok et sete som ble forlatt av Hillary Clinton.

Gillibrand ble gjenvalgt i både 2012 og 2018. Hun har de siste årene engasjert seg i metoo-bevegelsen og kampen mot seksuell trakassering og overgrep. Hun har også vært en forkjemper for styrket foreldrepermisjon.

– Jeg skal kjempe for andres barn like hardt som jeg ville kjempet for mine egne, sa senatoren den gang. Hun er selv mor til to barn.

Lang kandidatliste

Med det går hun inn i en lang og stadig voksende liste over demokratiske presidentkandidater.

Senest torsdag ettermiddag kunngjorde Beto O'Rourke sitt kandidatur. O'Rourke blir beskrevet som et stjerneskudd i det demokratiske partiet. I fjor bidro til å skape stor blest rundt mellomvalget i Texas, en republikansk høyborg der O'Rourke ble levnet få sjanser, men der han likevel utfordret Ted Cruz helt til målstreken.

Senatorene Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Cory Booker, Amy Klobuchar og, kongressrepresentant Tulsi Gabbard fra Hawaii, tidligere boligminister Julian Castro fra Obama-administrasjonen og guvernør Jay Inslee fra delstaten Washington er alle blant dem som vil utfordre Trump.

I tillegg forventes det at tidligere visepresident Joe Biden etter hvert vil melde seg på, ifølge blant andre The Hill.

Demokratenes landsmøte i juli i 2020 går av stabelen i arbeiderklassebastionen Milwaukee i delstaten Wisconsin.

