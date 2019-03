Advarer mot rød kaoskoallisjon

– Jonas Gahr Støre lar Rødt vokse. Han har mistet kontroll over venstresiden. Dette er en kaoskoallisjon, sa Trond Helleland på Høyres landsmøte søndag.

Høyres parlamentariske leder lekset opp område etter område hvor det er splittelse mellom partiene på venstresiden, mens de fire borgerlige partiene har funnet sammen om en felles regjeringsplattform.

– Senterpartiet bruker forsvarspolitikken som et virkemiddel i distriktspolitikken. Men forsvaret er forsvarspolitikk, sa Helleland som minnet om at SV og Rødt vil melde Norge ut av forsvarsalliansen NATO.

– Hvor var demonstrantene i SV og Rødt da Russland invaderte Georgia og invaderte Krim. Dette er partiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil samarbeide med i forsvarspolitikken. Landet fortjener bedre, sa Helleland.

Sak etter sak

På en rekke områder mener han partiene på venstresiden er splittet:

– Samferdselspolitikken, der Senterpartiet vil ha mer vei, mens Rødt og MDG vil ha mindre vei.

– MDG vil nærmest ha en ulv per innbygger, mens Senterpartiet vil ha en nullvisjon for ulv, sa Helleland til latter fra partifellene.

– I oljepolitikken skifter Arbeiderpartiet standpunkt fra dag til dag og avhengig av hvem du spør, sa Helleland.

– I innvandringspolitikken vil Rødt ha 200 000 flere innvandrere, Senterpartiet vil ha en strengere innvandringspolitikk, og ingen vet hva slags innvandringspolitikk Ap står for. Det kommer an på hvem du spør og hvilken dag et er, sa Helleland.

– Kranglet for mye

Mens venstresiden i følge Høyres parlamentariske leder spriker i alle retninger, har de borgerlige partiene funnet sammen på område etter område, sist ved at KrF gikk inn i regjeringen i januar, slik at den nå har flertall. .

Helleland minnet om at det har sett dystrere ut for de borgerlige partiene og trakk linjene tilbake ti år i tid da Høyre hadde en oppslutning på ti prosent på målingene og det var full krangel mellom dagens regjeringspartier.

– Vi kranglet for mye og ble hengt hver for oss. Den rødgrønne flertallsregjeringen ble gjenvalgt i 2009, sa Helleland.

Statsminister og partileder Erna Solberg fulgte opp da hun avsluttet landsmøtet.

– Vår vei til makten går gjennom bredt borgerlig samarbeid, sa Solberg.

Hun spådde en tøff lokalvalgkamp, og varslet at Høyre skal stå på med smil og lave skuldre.

– I valgkampen tror jeg på dere og at dere har løsningene på utfordringene, sa statsministeren.