Den første personen på månen var en mann. Nå sier sjefen for USAs romfartsorganisasjon, NASA, at det er en kvinne som vil sette det første fotavtrykket på Mars.

Det var under et intervju på radioprogrammet Sciency Friday at Jim Bridenstine, sjefen for NASA kom med uttalelsene som setter fyr ryktene om hvem som får æren av å være første person på planeten Mars.

– Den første personen på Mars kommer sannsynligvis til å være en kvinne, sa Bridenstine på radioprogrammet, ifølge CNN.

Sjefen vil derimot ikke si spesifikt hvem kvinne det kommer til å bli, men poengterer at kvinner er i forsetet i NASAs fremtidsplaner.

Ifølge BBC er planen å lande på mars i tiåret 2030.

Kvinne på månen

Den kvinnelige astronauten Anne McClain skriver historie når hun senere vil være første kvinne til å utføre en romvandring Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Det er ikke bare på Mars at kvinnene vil gjøre sitt inntog. I samme intervju sier Bidenstine at neste person på månen vil være en kvinne.

Nyheten kommer i en svært aktuell måned. I slutten av april vil de to kvinnelige astronautene Anne Mclain og Christina Koch være de første som foretar romvandring hvor de beveger seg ute i rommet.

– NASA er forpliktet til å sørge for at vi har en bred og mangfoldig sett av talender og vi ser frem til at den første kvinnen kommer på månen, sa sjefen for NASA.

Økning av kvinner

Siden NASA først presenterte kvinnelige astrounauter i 1978 har antallet bare økt og økt. Første året var det seks kvinner i organisasjonen.

I 2013 hadde NASA over 6100 personer søkere i sitt austraonautprogram. Halvparten av de som ble ansatt var kvinner.

I dag utgjør kvinnelige astronauter 34 prosent av alle aktive astronauter i NASA.