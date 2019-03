Gisle (34) våknet av lyder i huset – ble nesten drept av innbruddstyven

Natt til 30. januar i fjor våknet Gisle Sellevik opp til merkelige lyder i huset.

– Min første tanke var at det var datteren min som hadde stått opp. Da jeg stod opp, oppdaget en fremmed kvinne i døråpningen, forteller Sellevik til TV 2.

Mens familien sov, hadde to personer tatt seg inn. Kvinnen holdt vakt, og mens Sellevik snakket med henne, kom en mann inn i rommet med PC-en hans under armen.

Så skrutrekkeren

Sellevik husker godt han sa: «Den kan du bare legge fra deg».

– Jeg så han hadde en skrutrekker i hånden og hørte han sa at: «jo den PC-en skal jeg ha med meg».

Sellevik forklarer at han var «så trøtt at han nesten var i koma».

– Jeg forble like påståelig og prøvde å ta fra ham skrutrekkeren. På et tidspunkt slapp jeg hånda hans og løftet armen min. Da stakk han meg to ganger. Jeg kollapset på gulvet på grunn av smerter, sier han.

FIKK ETTERREAKSJONER: Gisle Sellevik er fysisk frisk, men slet med søvn og vonde følelser etter hendelsen. Foto: Privat

Innbruddstyven slapp PC-en og forsvant. Tyvene fikk med seg andre eiendeler som ipad, lommebok, veske, smykke og bilnøkler.

Livstruende skadet

Først trodde Sellevik han hadde fått brist i et ribbein, men ganske snart økte smertene, og han og kona ringte etter ambulanse.

– I ambulansen fikk jeg en morfinsprøyte eller to. Det viste det seg at en lunge hadde kollapset. Jeg har aldri opplevd sånne smerter før, sier han.

Han lå på sykehus i tre dager. Skrutrekkeren hadde trengt åtte centimeter inn i brysthulen på venstre side. Lungen punkterte, og skadene ble kategorisert som livstruende.

I ettertid har ikke den 34 år gamle biloppretteren hatt så mye fysiske plager, men psykisk har det vært en belastning.

– Det tok 4-5 måneder før reaksjonene kom. Da slet jeg med å sove om nettene. I en periode var det veldig ille, og da slet jeg på dagtid også, sier han.

Rettssak mandag

Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet, og saken skal opp for Oslo Tingrett mandag. Det er satt av fem dager til saken. Mannen er tiltalt for drapsforsøk, og statsadvokaten har varslet at hun kan komme til å be om forvaringsdom.

– Tiltalte er domfelt elleve ganger fra 2010 og frem til i dag. Den siste dommen er fra august 2016. Sett i sammenheng med forholdene i denne tiltalen og en rettspsykiatrisk vurdering mener vi det er grunnlag for et forbehold om forvaringspåstand, sier statsadvokat Ingrid Vormeland Salte til TV 2.

AKTOR: Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Mannen er tidligere domfelt for vold, vinningskriminalitet og narkotikalovbrudd, opplyser statsadvokaten.

Benekter drapsforsøk

Tiltaltes forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, sier klienten benekter at han forsøkte å drepe Gisle.