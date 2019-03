Sutopo Nugroho, som er talsmann for Indonesias etat for krisehåndtering, sier minst 74 personer har blitt skadd.

– Antall døde og katastrofens omfang vil antakeligvis øke fordi letemannskapene fortsatt prøver å nå andre rammede områder, sier han.



Sentani-området nær Jayapura har blitt rammet av kraftig nedbør som utløste lørdagens flom. Ni landsbyer er rammet av oversvømmelser. Over 150 hus er nedsunket, sier Sutopo Nugroho, talsmann for Indonesias etat for krisehåndtering.

(NTB)