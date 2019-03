E39 stengt etter at trær blåste ned.

Veitrafikksentralen på Østlandet bruker alt tilgjengelig mannskap ute på veiene for å bedre forholdene.

Det er det kraftige snøværet som gjør at de som skal ut i trafikken må passe ekstra på.

– Det snør og blåser på Østlandet, noe som gjør at det blir vanskelige kjøreforhold. Alt tilgjengelig mannskap er ute å gjør tiltak. Senk hastigheten og hold god avstand til bilen foran, skriver Veitrafikksentralen på Twitter.

Sporveien i Oslo opplyser om at linjen til Frognerseteren er innstilt fordi togene ikke kommer seg opp til stasjonen på grunn av snøværet.

Trær blåst over E39

På Sørlandet har snøværet avtatt, men det er meldt storm frem til mandag.

Søndag morgen måtte politiet stenge E39 etter at trær blåste over ende ved Mandal.

– Det er meldt om flere trær som har lagt seg over E39 etter sterk vind. Det blir nok mer slike trafikkmeldinger utover dagen med vanskelige værforhold, sier Knut Odder, operasjonsleder i Agder politidistrikt til TV 2.

Vakthavende meteorolog ved Stormgeo, Olav Krogsæther, melder om storm på Sørlandet.

– Det er storm på kysten av Sørlandet. Her vil det blåse godt helt frem til mandag natt. Ved enkelte målestasjoner er det målt full storm, sier meteorologen.

Politiet: – Vær varsom

Politiet melder om lite trafikk på veiene så langt, men ber de som skal ut å kjøre om å være ekstra varsomme.

– Vi ser på skjermene våres at det snør veldig mye. Vi har allerede fått inn meldinger om trailere som står fast på veien. Det er snø på veien som naturligvis gjør det vanskelig å kjøre, sier Finn Håvard Aas, operasjonsleder i Øst politidistrikt til TV 2.

Det er så langt ikke meldt om noen alvorlige ulykker.

– Det er ikke så mange som kjører så tidlig på morgningen, så det de trafikale problemene vil nok ta seg opp når folk våkner, sier operasjonslederen.

Opp mot 40 centimeter med snø

Meteorologen kommer med dårlige nyheter for biltrafikken.

– Det snør nå, og det kommer til å snø i hele dag på Østlandet. Nord for Oslo vil det utover dagen gå over til våt og tung snø, sier Krogsæther.

Indre strøk i Telemark, Buskerud og Akershus vil kunne få så mye som 40 centimeter med snø.

– Det er et nedbørfelt som er over Oslo nå. Det vil etterhvert passere, men det vil likevel komme byger i form av snø utover dagen. I Oslo sentrum vil det etterhvert gå over til regn og sludd, forteller meteorologen.