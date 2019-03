Nytt tap for United og Solskjær: – Det er i ferd med å glippe

Manchester United er ute av FA-cupen etter 1-2-tapet for Wolverhampton lørdag. For første gang som United-manager står Ole Gunnar Solskjær med to strake nederlag.

Totalt har Solskjær tapt tre kamper på sine 19 kamper etter at han tok over i desember.

– Jeg synes Solskjær har fått godt betalt med tanke spill og sjanser i starten, og så kanskje dårlig betalt mot spesielt Arsenal, men jeg føler kanskje ting er i ferd med å normalisere seg, sier TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad.

Solskjær uttalte til BBC at kampen mot Wolverhampton var et langt steg tilbake.

Wikestad: – Responsen er uhyre viktig

Nå venter et to ukers langt opphold med landslagsspill, før ligakampene mot Watford og Wolverhampton kommer med få dagers mellomrom.

– Responsen er uhyre viktig. De har et par utrolig viktige kamper nå. Det er viktig at ikke entusiasmen og alt det der svinner hen. De må beholde momentum, for det er i ferd med å glippe, sier Kasper Wikestad.

Med lørdagens United-exit i FA-cupen er Champions League eneste gjenværende mulighet til å vinne et trofé denne sesongen, men i kvartfinalen venter en svært vanskelig oppgave med to kamper mot Barcelona.

– Jeg tror FA-cupen var uhyre viktig for Ole Gunnar Solskjær, for han vet betydningen av FA-cuppokalen, hva det hadde betydd for både Manchester United og hans del. Å ryke ut for Wolverhampton er en smell for både ham og United. Det er en turnering det definitivt var mulig å vinne, og det er stort å vinne. Denne hadde han nok lyst på, og det er nok en litt tøff – kanskje den tøffeste – pillen å svelge. Jeg tror det føles bittert, sier Wikestad.

– Kan stå igjen uten Champions League

I Premier League ligger United på femteplass med to poeng opp til Arsenal på plassen foran og tre poeng til Tottenham på tredjeplass. Da Solskjær tok over for José Mourinho i desember, var avstanden til topp fire elleve poeng.

– Fjerdeplassen er veldig viktig. Det blir ikke enkelt, for Arsenal og Chelsea kommer til å ta veldig mye poeng. Så de kan fort stå igjen uten Champions League og sannsynligvis exit mot Barcelona, sier Jesper Mathisen.

– Da sitter de ikke igjen med så mye interessant etter en turbulent sesong, men det er ikke Solskjærs skyld. Han kom inn på et tidspunkt de var hang etter om topp fire, men han fikk dem inn igjen, og det var en stor prestasjon. Det blir veldig viktige kamper og måneder fremover. Står de utenfor topp fire, taper de masse penger. Aktuelle spillere kommer kanskje ikke, for de vil heller være med i verdens beste turnering, fortsetter TV 2s fotballekspert.