Solskjær og Manchester United sendt hodestups ut av FA-cupen

Kjemperedninger av Romero

Det var jevnt og hendelsesfattig fra start på Molineux, men på tampen av førsteomgang begynte det å skje ting.

I det 38. spilleminutt ville Manchester United-spillerne ha straffespark da Diogo Dalot fyrte av fra hjørnet av 16-meteren. Ballen gikk opp i armen på Jonny Castro Otto, men dommer Martin Atkinson med hjelp fra VAR dømte hjørnespark. Situasjonen var ikke helt ulik den som gjorde at United fikk straffespark mot Paris Saint-Germain i Champions League.

Få minutter senere hadde Wolverhampton en nydelig kontring. Den endte med at Jonny havnet alene med Sergio Romero, men argentineren stoppet Wolves-spilleren med en glitrende redning.

Åtte minutter inn i andreomgang gjorde Sergio Romero en ny kjemperedning på en heading fra Raúl Jiménez etter hjørnespark.

Spissparet senket United

Manchester Uniteds reservekeeper måtte kapitulere etter 70 minutters spill. João Moutinho dro seg fint inn fra venstresiden og forbi flere United-spillere, før ballen havnet i beina på Raúl Jiménez. Spissen fikk først ikke stokket beina, men han kom til slutt til en avslutning som sendte Wolves opp i 1-0.

Få minutter senere kom Diogo Jota seg gjennom Manchester United-forsvaret og hamret inn 2-0 bak Sergio Romero, som kunne vært bedre.

Ni minutter før full tid fikk Victor Lindelöf rødt kort, men etter bruk av VAR ble avgjørelsen omgjort til gult kort og svensken fikk fullføre oppgjøret.

Wolves vonde å bryne seg på. Chelsea skapte nesten ingenting forrige helg heller. United for åpne for kontringer. Det koster dyrt i dag. — Peder Mørtvedt (@pedermor) 16. mars 2019

Langt på overtid satte Marcus Rashford inn 1-2-reduseringen, men den kom for sent for et tannløst Manchester United-lag, som måtte se seg slått.