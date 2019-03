TV 2 er kjent med at Trine Skei Grande internt har forklart at en grunn til Venstre-krisen er at Høyre stjeler og fronter Venstre-sine saker, som de i etterkant ser er populære.

Lørdag gjestet Venstre-lederen Høyres landsmøte.

– Det er bra at Høyre omfavner sakene til Venstre, men de må huske på alle i dette samarbeidet skal lykkes, sier Skei Grande til TV 2.

– Husker de på det nå?

– Akkurat nå lykkes ikke Venstre, svarer Venstre-lederen.

– Men er Høyre rause nok med dere?

– Det er vår jobb å synes i regjering. Ikke Høyres jobb å synes synd på oss.

– Synes du det er rart at Høyre trekker frem integreringsdugnaden og rusreformen i så stor grad hvis det i utgangspunktet var deres ideer?

– Det er bra at Høyre bruker Venstre som testpanel for gode ideer og vi har flere.

– Hva er de ideene, da?

– Det er nytenkning innenfor klima og grønt næringsliv og jeg håper vi får til en ordentlig bedriftsstrategi sammen, sier Skei Grande.

Gudmor

– Startet integreringsdugnaden på Jeløya eller i Venstres stortingsgruppe?

– Jeg tror ordet er skapt av Torhild Skogsholm, vår sekreteriatsleder på Stortinget, så hun skal få være gudmoren.

Under sin åpningstale bruke statsminister Erna Solberg mye tid på å snakke om integreringsdugnaden. Da statsministeren fikk spørsmål om det foregår en intern kamp om sakseierskap i regjering fra VGs Alf Bjarne Johnsen på en pressekonferanse etter talen, svarte Solberg følgende:

– Inkluderingsdugnaden er et felles prosjekt mellom de tre partiene som var på Jeløya og ble født som et tiltak i en diskusjon. Det var ingen som hadde det før vi kom inn på Jeløya og alle hadde det vi kom ut av Jeløya, sa Solberg.

– Når det gjelder rusreformen stemmer det at Venstre var det partiet i Norge som først gikk inn for en rusreform, og de går jo egentlig lenger enn det regjeringen gjør når det gjelder avkriminalisering av narkotika. Høyre vedtok jo dette som en del av programmet på landsmøtet i 2017, men kom senere inn i arbeidet rusreformen, fortsatte statsministeren.