Manchester City til semifinale etter tvilsom straffe og offsidescoring

Manchester City er klar for semifinale i FA-cupen etter et høydramatisk kvartfinaleoppgjør mot Swansea. Innbytter Sergio Agüero ble den store helten. Argentineren satte inn 3-2 like før slutt, men TV-bildene viser at scoringen skulle vært annullert for offside. Like før fikk Manchester City et tvilsomt idømt straffespark.

Dessverre for Swansea brukes kun VAR i de tre andre kvartfinaleoppgjørene. Dermed er cupeventyret over for denne gang.

Celina-mål

Swansea gikk respektløst til verks og tok ledelsen mot Premier League-leder Manchester City etter 20 minutter.

Høyreback Connor Roberts ble lagt i bakken på ureglementært vis av Fabian Delph. Matt Grimes sendte Ederson feil vei og Liberty Stadium til himmels.

Vondt ble til verre for Manchester City ni minutter seinere. Bortelaget sto høyt for å presse frem en Swansea-feil, men hjemmelaget spilte seg ut av det høye presset på utsøkt vis. Ballen endte opp i beina til Nathan Dyer, som på ett touch spilte Bersant Celina aleine med keeper. Celina, nordmannen med fortid i nettopp Manchester City, bredsidet ballen elegant opp i lengste hjørne. Et mønsterangrep.

– Det er Manchester City-fotball fra Swansea. Har du sett noe bedre? Det er rett og slett fantastisk, sa en engasjert Morten Langli i Viasats studio.

Celina, som har dobbelt statsborgerskap, valgte å spille landslagsfotball for Kosovo i 2016.

Noen minutter seinere var David Silva sikker på at han hadde redusert til 1-2. Spanjolen trodde knapt sine egne øyne da ballen ikke gikk inn. Reprisen viste at kneet Roberts sto i veien.

Billig straffespark

Swansea frustrerte de langt mer meritterte Premier League-stjernene, men etter 69 minutter fikk bortelaget uttelling. Roberts klønet det til da han skulle klarere et innlegg. Ballen havnet i beina på innbytter Sergio Agüero, som etter et blokkert skuddforsøk fant Bernardo Silva. Portugiseren hamret ballen ned i lengste hjørne og tente for alvor håpet for Manchester City.

Tolv minutter før slutt valgte dommer André Marriner å peke på strafemerket da Raheem Sterling gikk i bakken i duell med Cameron Carter-Vickers