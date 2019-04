Slik forsvarer mobilgigantene de enorme prisforskjellene

TV 2 har sammenlignet mobilabonnementene til Telenor og Telia i Norge, Sverige og Danmark. Alle prisene er hentet fra operatørenes nettsider og er omregnet til norske kroner i Norges Banks valutakalkulator.

Oversikten viser at abonnementene er dyrest i Norge. Svenskene slipper billigere unna, mens danskene har de laveste mobilprisene.

Store forskjeller

Prisforskjellene er store. Det rimeligste abonnementet fra Telenor i Norge koster 249 kroner. Da er 1GB data inkludert.

I Danmark koster det rimeligste abonnementet fra Telenor 207 norske kroner, og da er 15GB data inkludert. Det betyr at prisen per GB er 13,80, mens prisen per GB for det rimeligste norske abonnementet er 249 kroner.

Også svenske Telenor-kunder får mer for pengene enn det man gjør i Norge. Et abonnement på 30GB i Sverige koster like mye som et 4GB abonnement i Norge. Prisen per GB er om lag åtte ganger høyere i Norge.

Prisforskjellen mellom de ulike landene er stor også hos Telia. Et abonnement med 15GB data koster 479 kroner i Norge. I Danmark koster det samme abonnementet 193 norske kroner.

Forskjellen mellom prisene i Norge og Sverige er også betydelig. Norske kunder må betale nesten 35 prosent mer for et abonnement på 2GB.

Se hele sammenligningen nederst i artikkelen.

– Gode tjenester

Telenors kommunikasjonssjef Anders Krokan påpeker at når man sammenligner priser, bør man samtidig sammenligne lønnsnivå slik at man tar hensyn til kjøpekraften.

– Eksempelvis koster et digitalt Aftenposten-abonnement NOK 249/mnd. Schibsted-eide Aftonbladet tar 79 SEK/mnd for Plus-abonnement i Sverige. Dette er langt større prisforskjell enn i mobilmarkedet, skriver Krokan i en epost til TV 2.

Han viser også til at Telenor investerer mer enn fire milliarder kroner hvert år i telenettet i Norge og at nettet er svært raskt, til tross for Norges lange kystlinje, høye fjell og dype daler.

Norske kunder har dessuten ekstra godt innhold i sine abonnementer, sier Krokan, og nevner høy dekningsgrad, god fart, SWAP og Min Sky.

– Det skal lønne seg å være kunde hos oss, og vi har ikke engang binding. Ensidig fokus på pris hemmer innovasjon og reduserer tjenestekvaliteten, skriver Krokan.

Finnmark er større enn Danmark

Telias informasjonssjef Kristian Fredheim mener at konkurransesituasjonen i Danmark ikke er sunn. Mange aktører har ikke god nok avkastning til å investere i infrastruktur, og det vil danske mobilbrukere tape på på lengre sikt.