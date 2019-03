​Teaterdirektør Anne-Cecilie Sibue og kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» ble fredag siktet for å ha krenket privatlivets fred.

Tor Mikkel Waras samboer anmeldte oppsetningen i desember i fjor fordi den inneholdt bilder av Wara-familiens hus. Familien hadde ikke gitt tillatelse til at bildene ble brukt.

I et intervju med TV 2 svarer Trine Skei Grande nå nei på om teaterstykket har gjort det tøffere å være politiker.

– Har teaterstykket gjort det tøffere å være politiker?

– Nei, men jeg synes man alltid skal diskutere det å vise fram hjem. Det har jeg en kontinuerlig debatt med journalister om. Det trengs i hvert fall en bevissthet om man får velge det selv, men ut fra det jeg har sett av bilder fra forestillingen, mener jeg de må tåle en debatt om virkemiddelbruken. Men jeg ser ikke noe grunnlag for at det, fra min vurdering, er noen inngripen. Da tar jeg et forbehold om at jeg ikke aner hva som er grunnlaget for siktelsen som er tatt ut, sier kulturministeren til TV 2.

– I den saken her har det skjedd ting som er langt utenfor min fantasi, legger hun til.

Waras samboer har pekt på teaterstykket som årsak til truslene mot dem, og Wara selv har sagt at teaterstykket og truslene har en «kjedesammenheng».​

Erna Solberg sa til TV 2 torsdag at teaterstykket har økt belastningen på politikere.

– Når man drar inn hus, familie og det som er rundt, så øker det belastningen av å være en politiker. Vi politikere tåler å stå i en storm, vi har valgt dette. Men belastningen for de rundt oss må vi også ta hensyn til noen ganger.

Regjeringen har i to statsbudsjetter økt støtten til Black Box-teateret, og Grande sier hun regner med at statsminister Erna Solberg (H) fortsatt støtter dette.

